"Otrzymaliśmy właśnie informację, że do południa zostanie wdrożona procedura przymusowego dokarmiania. Lekarz poinformował mojego ojca, że wybrana zostanie najbardziej niehumanitarna metoda za pomocą sondy przez nos, pomimo iż wyraził on zgodę na dokarmianie za pomocą kroplówki" - napisał we wtorek Kacper Kamiński, syn skazanego polityka PiS-u Mariusza Kamińskiego. We wpisie dodał, że "lekarz nie będzie negocjował w tej sprawie ze względu na poglądy polityczne mojego ojca. Może to powodować groźne dla zdrowia powikłania". Wcześniej Centralny Zarząd Służby Więziennej informował, że nie udziela informacji na temat konkretnych osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności.

Najnowsze informacje o stanie Mariusza Kamińskiego. Ma być przymusowo dokarmiany

Przedstawiciele Służby Więziennej informowali PAP, że w sytuacji, gdy lekarz zatrudniony w więzieniu zdecyduje, że względów medycznych np. konieczności wykonania badań, które nie mogą być przeprowadzone w szpitalu więziennym, któryś ze skazanych powinien być przewieziony do szpitala znajdującego się poza terenem jednostki, wówczas podejmowana jest decyzja o transporcie osadzonego. To odpowiedź na poniedziałkowe informacje o tym, że Kamiński trafił do szpitala.

Wiadomość o przewiezieniu Mariusza Kamińskiego do szpitala potwierdzili doradcy prezydenta Błażej Poboży i Stanisław Żaryn. Przed 23:00 portal wp.pl poinformował, że polityk PiS opuścił już placówkę medyczną. Błażej Poboży przekazał, że stan byłego posła PiS Mariusza Kamińskiego nie zagraża jego życiu. - Stan ministra Mariusza Kamińskiego jest poważny. Mamy informację, że nie zagraża w tej chwili życiu, ale sam fakt, że został przewieziony na SOR, jest dowodem na to, że sytuacja jest naprawdę dramatyczna - stwierdził doradca prezydenta. - Nie wyobrażam sobie, że w tej dramatycznej sytuacji, jaką dzisiaj mamy, prokurator Adam Bodnar nie uwolni dziś Mariusza Kamińskiego od dalszego pobytu w więzieniu - mówił były poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Ejchart: Dokumenty ws. Kamińskiego i Wąsika mogą jeszcze dzisiaj trafić do Andrzeja Dudy

- Opinia prokuratora generalnego ws. Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika trafi do prezydenta w najbliższym czasie. Możliwe, że będzie to jeszcze dzisiaj - powiedziała we wtorek w programie "Graffiti" wiceministerka sprawiedliwości Maria Ejchart. - Proszę wziąć pod uwagę, że opinia prokuratora Generalnego wymaga znajomości akt. Te akta są bardzo obszerne. To są również akta tajne. Samo uzasadnianie ma kilkadziesiąt stron. Przygotowanie takiej opinii zajmuje czas. Na pewno nie jest tak, że pan profesor Adam Bodnar przetrzymuje dokumenty - zapewniła. Dopytywana, co znajdzie się w opinii, odpowiedziała, że to wie tylko minister sprawiedliwości.

