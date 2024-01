Wiceministerka sprawiedliwości odniosła się do terminu, gdy dokumenty z opinią w sprawie Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego mogą zostać przekazane do Pałacu Prezydenckiego. - Myślę, że w najbliższym czasie. Nawet dzisiaj, najdalej jutro może się to zdarzyć - powiedziała w programie "Graffiti" Maria Ejchart.

- Proszę wziąć pod uwagę, że opinia prokuratora Generalnego wymaga znajomości akt. Te akta są bardzo obszerne. To są również akta tajne. Samo uzasadnianie ma kilkadziesiąt stron. Przygotowanie takiej opinii zajmuje czas. Na pewno nie jest tak, że pan profesor Adam Bodnar przetrzymuje dokumenty - zapewniła. Dopytywana, co znajdzie się w opinii, odpowiedziała, że to wie tylko minister sprawiedliwości.

Wcześniej we wtorek gościem na antenie TVN24 był prezydencki minister Marcin Mastalerek, który nazywał Adama Bodnara sadystą, "złośliwie przetrzymującym dokumenty". Wiceministerka sprawiedliwości powiedziała również, że jej zdaniem Wąsik i Kamiński nie powinni czekać na zakończenie procedury ułaskawieniowej na wolności.

Ejchart o stanie zdrowia Kamińskiego: Jest stabilny

Maria Ejchart podkreśliła, że stan zdrowia polityków, którzy podjęli protest głodowy jest pod ścisłą kontrolą lekarzy więziennych i jest stabilny. - Wyjazd pana Kamińskiego do szpitala w Radomiu był podyktowany koniecznością przeprowadzenia badań, których nie dało się przeprowadzić w więzieniu. Nie było "tąpnięcia" jego stanu zdrowia, nie było zagrożenia życia - zapewniła.

- Wolność panów Wąsika i Kamińskiego są wyłącznie w rękach pana prezydenta. Uważam, że nie ma przesłanek, aby Prokurator Generalny zastosował przerwę w odbywaniu kary. Ona powinna być stosowana, kiedy istnieją szczególne względy. Może być to stan zdrowia, ale przede wszystkim, kiedy zostało niewiele do końca kary. Dzisiaj jest 14. dzień, gdyby to było dwa tygodnie do końca kary, bylibyśmy w innej sytuacji - podsumowała.