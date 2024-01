Mastalerek o ułaskawieniu Kamińskiego i Wąsika: To prezydent ma rację, a nie Kaczyński

Marcin Mastalerek był gościem programu "Jeden na Jeden" w TVN24. Na początku rozmowy potwierdził, że prezydent czeka na akta i opinię ministra prof. Adama Bodnara, by ponownie ułaskawić Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Pytany o sprzeczne komunikaty płynące z Pałacu Prezydenckiego w ostatnich dniach, odpowiedział: "Fakty są proste. Jest bardzo dobrze z faktami w Pałacu Prezydenckim". - Niewinni ludzie, którzy walczyli z korupcją, siedzą dziś w więzieniu, bo pan Bodnar nie wysyła akt sprawy - dodał. - Prezydent wzywał Adama Bodnara do szybkiego przesłania akt, wcześniej widzieliśmy ekspresowe działanie ws. Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika i to wszystkich organów. Teraz widzimy, że w 12 dni nie można przesłać opinii, to wygląda na złośliwe, wręcz sadystyczne działanie Adama Bodnara - stwierdził.

Wcześniej o nastrojach w Kancelarii Prezydenta pisał nasz dziennikarz Jacek Gądek. Z jego informacji wynikało, że w Pałacu Prezydenckim narasta wściekłość na ministra sprawiedliwości, którego określa się tam już jako "sadystę". Zdaniem ludzi wokół prezydenta Bodnar przeciąga całą procedurę, przez co Kamiński i Wąsik wciąż siedzą za kratami.

Na antenie TVN24 Marcin Mastalerek w takim właśnie tonie dwukrotnie zwrócił się do Adama Bodnara. - Niech pan nie będzie sadystą i prześle tę opinię - mówił. Przekazał również, że stan Mariusza Kamińskiego ma zagrażać jego zdrowiu i życiu. Dodał, że na miejsce w więzieniach "czeka kilkadziesiąt tysięcy osób", a mimo to w pierwszej kolejności trafili tam Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik.

Mastalerek: To prezydent ma rację, a nie Kaczyński

Prowadzący program zapytał Marcina Mastalerka o słowa Jarosława Kaczyńskiego, który domagał się ponownego ułaskawienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. - To prezydent ma rację, a nie Jarosław Kaczyński - zapewnił, dodając, że prezydent podjął właściwy prawnie krok.

Konrad Piasecki pytał też gościa, czy wierzy w plany prezesa PiS dotyczące odejścia na emeryturę. - To nie jest kwestia wiary, ja prezesa Kaczyńskiego znam i uważam, że nie odejdzie. No trochę było tych zapewnień - mówił. Mastalerek odniósł się też do kwestii, czy Andrzej Duda mógłby zostać liderem PiS. Stwierdził, że prezydent dwukrotnie został głową państwa i nie chciałby cofać się na początek i zostawać partyjnym liderem.