Niebawem dzień sukcesji w Prawie i Sprawiedliwości. Media o "ostatecznej decyzji" Kaczyńskiego

Jak podaje Onet, Jarosław Kaczyński miał poprosić współpracowników o zachowanie swojej decyzji w tajemnicy zarówno przed opinią publiczną, jak i przed szeregowymi posłami oraz działaczami ugrupowania.

Mateusz Morawiecki, Mariusz Błaszczak, Beata Szydło oraz Przemysław Czarnek: to potencjalni następcy Jarosława Kaczyńskiego w fotelu prezesa Prawa i Sprawiedliwości - wylicza Onet w opublikowanym we wtorek rano tekście. Były wicepremier w rządzie Zjednoczonej Prawicy nie wskaże osoby, które przejmie jego stanowisko Decyzję ma podjąć kongres partii w pierwszej połowie 2025 roku, zatem jeszcze przed wyborami prezydenckimi.

Zmiana władzy w Prawie i Sprawiedliwości. Media o "ostatecznej decyzji" Kaczyńskiego

Rozmówcy Onetu zapewniają, że Jarosław Kaczyński miał zapowiedzieć, że nie będzie osobiście wskazywał żadnego polityka, ani nikogo "namaszczał" na swojego następcę. Dlaczego? Prezes PiS-u nie chce "wszczynać w partii niepotrzebnego obecnie zamieszania, które teraz mogłoby tylko zaszkodzić Prawu i Sprawiedliwości" - podkreślają źródła portalu. "To nie jest czas na wzniecanie skrywanych od dawna konfliktów, które wcale nie zniknęły po oddaniu władzy, a jedynie się nasiliły. Walka o przywództwo nie jest nam teraz potrzebna" - podkreśla źródło.

W styczniu jeden z pretendentów do objęcia stanowiska Kaczyńskiego były premier Mateusz Morawiecki przyznał w Radiu ZET, że "chciałby wystartować w zaszczytnym wyścigu". Zarząd partii miał go skarcić za taką publiczną deklarację. "Niektóre relacje z tej partyjnej narady opisują wręcz krzyczącego Kaczyńskiego, któremu wyskok w radiowym studiu Morawieckiego bardzo się nie spodobał" - informuje Onet. Na "krótkiej liście" następców Kaczyńskiego są też Beata Szydło, Mariusz Błaszczak i Przemysław Czarnek.

Portal ustalił również, że do zmiany decyzji Kaczyńskiego mają namawiać Adam Bielan, Stanisław Karczewski czy Ryszard Czarnecki. Jeśli nie uda im się przekonać szefa, największe szanse w wyborach w Prawie i Sprawiedliwości dają byłemu ministrowi edukacji i nauki. "Przemek (Czarnek - przy. red.), jeśli stanie do wyścigu o fotel prezesa PiS, to może go wygrać" - oceniają, nie kryjąc sceptycyzmu wobec byłego szefa rządu Mateusza Morawieckiego, komentują. Rozmówcy partii przyznają, że to on "wzbudził gniew i niezadowolenie całej partii, z prezesem Kaczyńskim włącznie".

Przemysław Czarnek stanie na czele kampanii PiS? Pierwszej po utracie władzy

Jacek Gądek z Gazeta.pl informował w poprzednim tygodniu, że Przemysław Czarnek, były minister edukacji i nauki, jest przymierzany do funkcji szefa sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości w kampanii samorządowej. - Decyzji ostatecznej jeszcze nie ma, ale nie zdziwię się, jeśli to Czarnek pokieruje kampanią - usłyszał nasz dziennikarz od osoby z obozu opozycji.

"Choć dziś Czarnek jest w Prawie i Sprawiedliwości jedną z czołowych twarzy, to jego kariera w tym obozie wcale nie jest długa. Jest wręcz świeżakiem. Gdy PiS przejmowało władzę w 2015 r., Czarnek został raptem wojewodą lubelskim. Do Sejmu wszedł dopiero w roku 2019 - startował wtedy jako jedynka PiS w Lublinie. Działał w sztabie Andrzeja Dudy w 2020 r., ale nie był tam wcale pierwszoplanową postacią, a doświadczenie kampanijne, na co wskazują nasi rozmówcy z PiS, ma niewielkie" - pisze Gądek.

