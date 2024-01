'Poranna rozmowa Gazeta.pl'. Gośćmi programu są Bart Staszewski i Dominik Kuc

- Przemoc relacyjna, przemoc rówieśnicza w grupie. Tego doświadczają młodzi ludzie w szkole, która powinna wyłapywać pierwsze sygnały dotyczące zagrożenia dla zdrowia psychicznego młodych ludzi - mówi w "Porannej rozmowie Gazeta.pl" Dominik Kuc z fundacji GrowSPACE. Bart Staszewski zwrócił z kolei uwagę na to, że "potworna dyskryminacja zbiera potworne żniwo". - To powinien być priorytet nowego rządu: walka z tym, co się wydarzyło w kontekście młodych ludzi - mówił aktywista z fundacji Basta.

Prowadząca program Iwona Kutyna rozmawia z aktywistami m.in. o pracach Ministerstwa Sprawiedliwości nad wpisaniem mowy nienawiści ze względu na orientację seksualną do Kodeksu karnego. - Pierwszym krokiem jest prawne zakazanie takich poglądów, jak stało się z negowaniem Holocaustu. Tak samo powinno być z wypowiedziami, że "ludzie LGBT to ideologia", która ma jakąś "wspólną agendę" wymierzoną w polskie społęczeństwo - zauważył Bart Staszewski.

Trzeba wykonać dużą pracę edukacyjną. Polska szkoła nie był przygotowana na to, żeby mówić o dyskryminacji. Zmiany muszą objąć program nauczania, ponieważ w polskie szkole nie mówiło się w ogóle o ludziach LGBTQ+. To nie może być jednak tylko zmiana punktowa

- uzupełnił Dominik Kuc. - Płynęły do nas sygnały z tzw. "stref wolnych od LGBT", że uczniowie nie mogą nosić tęczowych znaczków, toreb. Zwracali im na to uwagę nauczyciele - dodał.

- Ciężko to komentować, ale mnie to wkurza - tak informacje o tym, na co były przeznaczane środki z Funduszu Sprawiedliwości, skomentował Bart Staszewski.

Tragiczny raport. Rośnie liczba prób samobójczych wśród dzieci. Najgorzej na Pomorzu

Raport fundacji GrowSPACE, który powołuje się na dane policyjne, wskazuje na szczególnie wysoki wskaźnik prób samobójczych wśród osób poniżej 18. roku życia w 2023 roku. - Te dane powinny skłaniać do natychmiastowej reakcji - podkreślił Dominik Kuc. Gość "Porannej rozmowy Gazeta.pl" dodał, że średnio na wizytę u lekarza psychiatry młody człowiek musi czekać 238 dni. - Niechlubny rekord padł w Będzinie, gdzie termin wizyty u psychiatry wyznaczono na maj 2030 roku - poinformował.

Według szacunków Fundacji GrowSPACE liczba prób samobójczych wśród osób poniżej 18. roku życia po raz drugi z rzędu przekroczyła poziom dwóch tysięcy. To dane zebrane z Wojewódzkich Komend Policji, które opublikowano w najnowszym raporcie fundacji. Statystyki aż w ośmiu województwach pokazują wzrost prób samobójczych dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Aż 146 z nich zakończyło się tragicznie - czytamy w informacji prasowej.

- Te dane pokazują jak wiele jeszcze przed nami. Kryzysy zdrowia psychicznego nie zna imienia, kryzys zdrowia psychicznego nie ma dnia, godziny i wieku - przekazał Dominik Kuc, przedstawiciel fundacji. Jak dodał, najwięcej prób samobójczych wśród młodych osób odnotowano w województwie pomorskim.

- 409 prób odnotowano na Pomorzu. Kolejne dwa województwa, które przekroczyły 200 prób to województwa łódzkie i śląskie. Największy wzrost nastąpił w województwie wielkopolskim. Tam też największa liczba kryzysów suicydalnych zakończyła się śmiercią - dodał Dominik Kuc. Eksperci fundacji podkreślają, że liczba prób samobójczych może być wyższa, ponieważ nie każda jest zgłaszana policji. Fundacja oceniła, że przewidziane w budżecie dodatkowe trzy mld złotych na psychiatrię dziecięcą to krok w dobrą stronę.

