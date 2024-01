Nieoficjalnie: Mariusz Kamiński wrócił z SOR-u do więzienia

Doradca Prezydenta RP Błażej Poboży potwierdził w programie "Polski punkt widzenia" na antenie TV Trwam, że Mariusz Kamiński został przewieziony w poniedziałek 22 stycznia do cywilnego szpitala. Jako pierwsza poinformowała o tym "Gazeta Wyborcza".

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Biedroń o agentach CBA w domu publicznym: To tylko wisienka na torcie

Mariusz Kamiński w szpitalu. Doradca prezydenta potwierdza

Błażej Poboży przekazał także, że stan byłego posła PiS Mariusza Kamińskiego nie zagraża jego życiu. - Stan ministra Mariusza Kamińskiego jest poważny. Mamy informację, że nie zagraża w tej chwili życiu, ale sam fakt, że został przewieziony na SOR, jest dowodem na to, że sytuacja jest naprawdę dramatyczna - stwierdził doradca prezydenta. - Nie wyobrażam sobie, że w tej dramatycznej sytuacji, jaką dzisiaj mamy, prokurator Adam Bodnar nie uwolni dziś Mariusza Kamińskiego od dalszego pobytu w więzieniu - mówił były poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Z kolei doradca prezydenta Stanisław Żaryn napisał w serwisie X, że rodzina czeka na szczegółowe informacje o stanie zdrowia Mariusza Kamińskiego. Dodał, że Polacy czekają na działania ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, który - jak ocenił prezydencki doradca - "zwleka z przekazaniem stanowiska i akt w sprawie ułaskawienia". "Miało być 'kilka dni', jest groźna obstrukcja" - dodał Żaryn.

Z informacji Wirtualnej Polski wynika, że skazany polityk jest już po badaniach i wrócił na noc do zakładu karnego. "Mariusz Kamiński po przejściu badań w szpitalu cywilnym został natychmiast przetransportowany z powrotem do Aresztu Śledczego w Radomiu" - przekazał portal.

Radom. Mariusz Kamiński został przewieziony z aresztu do cywilnego szpitala

W poniedziałek wieczorem "Gazeta Wyborcza" poinformowała, że Mariusz Kamiński po południu został przewieziony z Aresztu Śledczego w Radomiu do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego. Były poseł PiS miał trafić do szpitala w związku z niskim poziomem cukru i niskim tętnem, które są efektem głodówki. Polityk prowadzi ją od chwili, kiedy trafił do aresztu w pierwszej połowie stycznia. Wbrew plotkom rozprowadzanym w mediach społecznościowych, u polityka nie doszło do zatrzymania krążenia i nie prowadzono reanimacji. Jak wyjaśniała "Wyborcza", więzienny szpital może zapewnić tylko podstawowe leczenie i w przypadku pogorszenia się stanu więźnia jest on przewożony do cywilnego szpitala. Więcej w artykule poniżej:

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik w więzieniu

Politycy PiS i byli szefowie CBA Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, skazani prawomocnie 20 grudnia na kary 2 lat więzienia za nadużycie władzy w tak zwanej aferze gruntowej w 2007 roku, zostali zatrzymani kilkanaście dni temu przez policję w celu odbycia kar. Obaj prowadzą w więzieniach strajk głodowy. Prezydent Andrzej Duda poinformował w ubiegłym tygodniu, że otrzymał informację od żony Mariusza Kamińskiego o sądowym nakazie przymusowego dokarmiania go. Andrzej Duda zaapelował do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara, aby umożliwił Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi przerwę w odbywaniu kary. Wcześniej prezydent zdecydował o wszczęciu postępowania ułaskawieniowego wobec polityków.