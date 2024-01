Pytamy prawnika o spór ws. TVP i Polskiego Radia. Nie ma wątpliwości: Przegrana bitwa

27 grudnia szef MKiDN Bartłomiej Sienkiewicz poinformował w środę, że w związku z decyzją prezydenta Andrzeja Dudy o wstrzymaniu finansowania mediów publicznych podjął decyzję o postawieniu w stan likwidacji spółek Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A. W poniedziałek referendarze sądowi Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy oddalili wnioski o wpis otwarcia likwidacji Polskiego Radia i Telewizji Polskiej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Co to oznacza? O sprawę pytamy radcę prawnego Patryka Gorgola.

- Jeżeli te postanowienia zostaną zaskarżone, stracą swoją moc i sprawa zostanie skierowana do rozpatrzenia przez sędziego sądu rejonowego w pierwszej instancji. Jeśli to orzeczenie, wydane już przez sędziego, a nie referendarza, nie będzie odpowiadać którejś ze stron, wtedy prawdopodobnie również zostanie zaskarżone, tym razem do Sądu Okręgowego w Warszawie. W przyszłości możliwe też jest zaangażowanie w spór Sądu Najwyższego - wyjaśnia nam Patryk Gorgol.

Brak wpisu likwidacji TVP i Polskiego Radia do KRS to dopiero początek

- Jesteśmy na samym początku tej procedury, należy spodziewać się wielomiesięcznej batalii. Nie służy sprawie cały system sądownictwa, który jest przewlekły i również z tego powodu my, jako obywatele, czekamy - podkreśla prawnik. Zaznacza, że trzeba się uzbroić w cierpliwość. - Ta sprawa dotyczy wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego, które mają charakter deklaratoryjny, które - w tym przypadku - potwierdzają stan prawny, a nie go kształtują. Osobną kwestią jest sprawa o uchylenie uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy, tu jest batalia nie tak medialna, a też się będzie toczyła kilka miesięcy albo kilka lat, a to ona przesądzi o losie uchwał. Jakby to powiedział Winston Churchill: To dopiero koniec początku - mówi Gorgol.

- Mamy do czynienia ze sporem. Strona rządowa mówi o tym, że dopóki nie będzie wyroku, który uchyli uchwałę, to ona obowiązuje. Druga strona mówi, że mamy domniemanie prawdziwości wpisu w KRS-ie i tym się należy kierować, i w związku z tym, że KRS odmawia wpisu, powinna zostać oddana władza. Zwycięży ta strona, która wygra w sądzie zarówno w kwestii uchylenia, bądź też nie, uchwały, jak i dokonania wpisu. Na pytanie, jaki jest obecnie stan faktyczny, nie można udzielić stuprocentowej pewnej odpowiedzi, gdyż o tym przesądzą postępowania sądowe. Ale mamy sytuację taką, że pewne fakty się dokonały: jest likwidator, który zarządza w Telewizji Polskiej, jest likwidator w Polskim Radiu. I prawdopodobnie nie będzie siły, żeby go usunąć, więc do czasu rozstrzygnięcia - o ile nie będzie innego orzeczenia sądu np. w trybie zabezpieczenia - to on de facto będzie zarządzał i swoje umocowanie będzie opierał się na wyroku Sądu Najwyższego, zgodnie z którym dopóki uchwała nie jest uchylona, to ona obowiązuje - tłumaczy radca prawny. Zwraca uwagę, że omawiane orzeczenia są sprawą wizerunkową i to "przegrana bitwa w długotrwałej wojnie" dla strony rządowej.

Radca prawny: Sprawa precedensowa o olbrzymiej wadze dla państwa

Nasz rozmówca zwraca uwagę, że w poniedziałkowych decyzjach referendarz podzielił rację odwołanych władz, co pokazuje, że sprawa nie jest zero-jedynkowa, a każda ze stron sporu ma swoje argumenty. - Są różne sytuacje i stanowiska, ktoś to musi rozsądzić. Stąd też dwuinstancyjność, aby zweryfikować orzeczenia. W omawianej sprawie najpierw orzeczenie wydaje referendarz orzekający w sądzie rejonowym, na którego orzeczenie służy skarga do sądu rejonowego, a następnie od orzeczenia sądu rejonowego można odwoływać się do sądu okręgowego. Ten spór jest ciekawy pod względem prawnym, bo to sprawa precedensowa oraz o olbrzymiej wadze dla państwa - zaznacza Patryk Gorgol.

Wcześniej sądy wpisały do KRS otwarcie likwidacji 11 z 17 regionalnych rozgłośni publicznych. - W dzisiejszym orzeczeniu pojawił się argument, że rozgłośnie regionalne nie są wpisane do ustawy w przeciwieństwie np. do Polskiego Radia. Dlatego jeden referendarz warszawskiego sądu dokonuje wpisu i wpisuje likwidatora "Radia dla Ciebie", a drugi oddala taki wniosek np. w sprawie Polskiego Radia. Znów: można znaleźć rozsądne argumenty przemawiające za takim rozumieniem ustawy, jak i inne, np. takie, że literalna wykładnia ustaw nie zabrania stawiania spółek w stan likwidacji. Ale na ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie TVP, PAP czy Polskiego Radia jeszcze poczekamy - tłumaczy radca prawny.

Patryk Gorgol o planie Sienkiewicza. "Rozwiązanie tymczasowe"

Czy można było rozwiązać sprawę zmian w mediach publicznych skuteczniej? - Rozważano scenariusz odwołania członka Rady Mediów Narodowych, ale nie zdecydowano się na to. I teraz też pewnie taka decyzja nie zapadnie, ponieważ jest kwestionowana rola całej Rady. Ja byłem przeciwny pierwszemu rozwiązaniu, czyli "prostych" uchwał kodeksu spółek handlowych. Moim zdaniem nie było podstaw prawnych. Co do likwidacji: to pomysł ten ma większe uzasadnienie prawne. Na tę chwilę odmówiono wpisu, jednak nie można wykluczyć, że w ramach procedury odwoławczej dojdzie do jego dokonania. - ocenia Patryk Gorgol.

Tak czy inaczej: jest to rozwiązanie tymczasowe, ponieważ nie sposób zarządzać takimi spółkami jak media publiczne przez wiele lat w likwidacji. Oceniam, że mógł to być krok, którego celem było przejęcie zarządzaniem mediami publicznymi do momentu, gdy możliwe będzie przyjęcie ustawy, która ureguluje ich status i zamknie spór prawny w tej kwestii. Zamknięcie tego sporu to kwestia powagi państwa polskiego.

- nie ma wątpliwości radca prawny.

Sienkiewicz jednoznacznie o decyzji sądu ws. likwidacji TVP i Polskiego Radia

Szef resortu kultury podkreślił, że "tak długo, póki prawomocnym wyrokiem sądu uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy o ustanowieniu likwidatorów nie zostanie przez sąd unieważniona", sytuacja w mediach publicznych się nie zmieniła i nadal są w likwidacji. - W momencie złożenia sprzeciwu, zażalenia na decyzje referendarzy, nic się nie zmienia. Prawnie status spółek jest taki sam i funkcjonują normalnie - jak w zwykłym czasie - wskazał. - Czekam spokojnie na ten moment, kiedy w wyniku tego zaskarżenia, sąd gospodarczy wyda prawomocne orzeczenie co do legalności bądź nielegalności uchwały o ustanowieniu likwidatorów. Likwidacja nie jest cofnięta, do momentu wyroku likwidator pełni swoje funkcje, nic się w tych spółkach nie zmieni i tak będzie dalej - tłumaczył Sienkiewicz.

Minister ocenił, że "sprawa jest o tyle dziwna, że 11 referendarzy w całym kraju wydało co do istoty zupełnie inne orzeczenie, wpisując spółki do Krajowego Rejestru Sądowego". - Tutaj mamy do czynienia z dwoma odmowami. Co więcej, z odmowami w sądzie warszawskim, który już wpisał jedną spółkę - Radio dla Ciebie. Między regionalnymi spółkami akcyjnymi a Telewizją Polską Spółką Akcyjną, między Polskim Radiem S.A., a spółką radiową z Koszalina prawnie nie istnieje żadna różnica, to jest dokładnie ta sama spółka, więc można by powiedzieć 11 do 2, ale nie w tym rzecz - mówił Sienkiewicz. Stwierdził również, że "cała historia zakończy się dobrze". - Są bardzo silne argumenty prawne przemawiające na rzecz naszego zaskarżenia i nie obawiam się w żaden sposób finału - dodał szef resortu kultury.

Sienkiewicz podzielił się jeszcze jedną kwestią, na którą zwrócił uwagę w poniedziałkowych decyzjach sądu. Chodzi mianowicie o wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który zakazuje likwidacji spółek w trybie przyjętym przez resort kultury i dziedzictwa narodowego. - Problem polega na tym, że referendarz nie zająknął się ani słowem o tym, że w świetle prawa ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie istnieje, ponieważ zarówno na mocy wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jak i na mocy polskiego Sądu Najwyższego w siedmioosobowym składzie, udział w takim wyroku sędziego dublera, w tym wypadku pana sędziego Wyrembaka, powoduje, że wyrok tego Trybunału Konstytucyjnego nie istnieje, po prostu go nie ma - stwierdził minister.