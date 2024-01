W piątek Jarosław Kaczyński zjawił się pod Zakładem Karnym w Przytułach Starych, gdzie bezskutecznie próbował odwiedzić skazanego Macieja Wąsika. - Ministra Wąsika chciałem przede wszystkim zobaczyć i go zapytać, jak się czuje, no i pozdrowić jako kolegę, ale przede wszystkim prosiła mnie o tę wizytę pani Wąsikowa - przyznał prezes PiS. Kiedy Kaczyński wsiadał do samochodu, kamery nagrały to, co mówił do jednego z posłów Prawa i Sprawiedliwości, Krzysztofa Lipca.

Kaczyński skrytykował decyzję Dudy ws. ułaskawienia Wąsika i Kamińskiego. "Ma rację"

- Mam nadzieję, że prezydent się zdecyduje i w końcu [ich - red.] uwolni. Z tą metodą, którą zastosował, to jeszcze rok może potrwać - powiedział polityk, wymownie machając ręką. Chodziło oczywiście o akt łaski wobec prawomocnie skazanych i osadzonych w więzieniu byłych szefów CBA Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy przekroczyli swoje uprawnienia, nadużyli władzy i podrabiali dokumenty.

O słowa Kaczyńskiego został zapytany polityk PiS Krzysztof Lipiec. W rozmowie z reporterem wp.pl podkreślił, że sytuacja została "niesłusznie podsłuchana". - Powiem tyle, że podzielam zdanie pana premiera Kaczyńskiego, bo miał rację. Myślę, że w kolejnym akcie ułaskawiającym prezydent powinien zawrzeć stwierdzenie o podtrzymaniu aktu abolicyjnego z 2015 roku - stwierdził Krzysztof Lipiec. Próbował też tłumaczyć słowa prezesa partii, chociaż - jak zaznaczył - nie jest rzecznikiem PiS-u.

- Mówił o tym, że podczas drugiego podejścia prezydenta do zastosowania prawa łaski, prezydent powinien bezpośrednio wydać akt ułaskawiający, a nie kierować tego całego postępowania na procedurę określoną w Kodeksie postępowania karnego. Bo ta procedura jest bardziej skomplikowana, nie działa od razu, tak więc o to chodziło premierowi Kaczyńskiemu - że nie został wydany bezpośrednio akt ułaskawiający - mówił poseł opozycji. Jego zdaniem w Polsce "nie ma takiej mocy sprawczej, która mogłaby ten akt [łaski z 2015 roku - przyp. red.] podważyć".

Gazeta.pl: Duda ułaskawi Kamińskiego i Wąsika. Ministerstwo Sprawiedliwości reaguje

"Minister sprawiedliwości Adam Bodnar nie przekazał jeszcze prezydentowi swojego stanowiska w sprawie panów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika" - poinformował redakcję Gazeta.pl resort sprawiedliwości. "Dokumenty dotyczące tej sprawy to kilkadziesiąt tomów, część akt jest niejawna i zapoznanie się z nimi wymaga wypełnienia specjalnej procedury. Nim minister przygotuje stanowisko i przekaże je wraz z aktami prezydentowi, musi przyjrzeć się wszystkim przekazanym dokumentom" - poinformowało ministerstwo. W komunikacie dodano, że "decyzja w sprawie panów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika jest w rękach prezydenta".

To odpowiedź na ustalenia Jacka Gądka. Dziennikarz Gazeta.pl, rozmawiając z otoczeniem Andrzeja Dudy, dowiedział się, że głowa państwa ułaskawi osadzonych polityków PiS - to tylko kwestia czasu. "Wedle naszych informacji prezydent Andrzej Duda jest wściekły na ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Głowa państwa chciałaby bowiem szybko wypuścić Kamińskiego i Wąsika zza krat, ale w procedurze k.p.k. jest uzależniony od ministra, który musi wcześniej przesłać dokumentację. Jednocześnie minister nie zdecydował - o co apelował prezydent - o zawieszeniu osadzonym odbywania kar tak, aby na wolności czekali na zakończenie procedury ułaskawieniowej" - pisze Jacek Gądek. Więcej na ten temat piszemy w poniższym tekście:

