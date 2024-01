Donald Tusk z wizytą w Kijowie. Padły ważne słowa. "Reset relacji z Polską"

Donald Tusk spotkał się w poniedziałek w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz premierem Denysem Szmyhalem. Podczas wspólnej konferencji ze swoim ukraińskim odpowiednikiem zapewniał, że "trzeba otwarcie mówić i szukać rozwiązań korzystnych dla obu stron" w przypadku różnic w interesach.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Biedroń o audycie w ministerstwie sprawiedliwości: Sytuacja prawdopodobnie skończy się kryminałem

Premier Ukrainy: Sprawa ukraińskich i polskich przewoźników została rozwiązana

Szef polskiego rządu rozmawiał między innymi ze Szmyhalem o sprawie blokady na polsko-ukraińskiej granicy. - Z wielką satysfakcją przyjąłem informację, o tym, że przygotowane są już ustawy, które zrównają, jak chodzi o standardy, polskich i ukraińskich przewoźników - mówił Tusk. Z kolei Szmyhal powiedział, że "obecnie ta sprawa została rozwiązana, granica została odblokowana i wspólna praca przynosi skutki".

- Mówimy dziś o resecie stosunków pomiędzy naszymi krajami. Ten reset odbywa się na zasadach równości i pomocy. Na warunkach partnerstwa i wspólnego celu. Jesteśmy partnerami strategicznymi, przyjaciółmi i sojusznikami - mówił szef ukraińskiego rządu. Polityk poprosił także Polskę o pomoc w realizacji trzech celów dla Ukrainy na 2024 rok. Są to: zatwierdzenie przez Radę Europejską instrumentu wsparcia finansowego Ukraine Facility, jasne decyzje na szczycie NATO ws. członkostwa Ukrainy oraz rozpoczęcie procesu negocjacji ws. przystąpienia do UE.

Donald Tusk z wizytą w Ukrainie. "Są pewne konflikty interesów"

Premier podczas wizyty w Kijowie zaapelował do europejskich przywódców, by wspierali Ukrainę w walce z Rosją. Dodał, że Polska będzie starała się pomóc we wszystkich aspektach procesu akcesyjnego tak, aby pełne członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej stało się możliwie szybko faktem. Szef rządu zapowiedział także szybką finalizację umów zbrojeniowych z Ukrainą.

Wcześniej szef rządu zapowiedział, że podczas prowadzonych rozmów nie zabraknie trudnych tematów. - Są pewne konflikty interesów, będziemy o tym rozmawiali z nastawieniem, żeby jak najszybciej rozwiązać te problemy - zapewnił. Jednym z takich tematów była sprawa relacji historycznych, w tym kwestii zgody na ekshumację ofiar ukraińskich nacjonalistów z czasów drugiej wojny światowej. - Dla nas ważne jest, aby ta tragiczna historia nie przysłaniała nam wspólnego interesu, który dzisiaj mamy, jakim jest bezpieczeństwo Europy - mówił Tusk. Premier zapewnił, że o sprawach historycznych będziemy rozmawiali z wzajemną delikatnością. - Pan prezydent wyraził gotowość do podjęcia ponownie rozmów, ze świadomością, że nie jest to łatwy proces - mówił szef rządu.