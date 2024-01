Media: Lasy Państwowe zakupiły torby za blisko ćwierć miliona. W ewidencji ani śladu

W poniedziałek Interia poinformowała, że Lasy Państwowe zakupiły torby medyczne typu R1 o wartości około 250 tysięcy złotych. Po tej transakcji nie widnieje jednak żaden ślad w ewidencji dyrekcji generalnej.

Media: Lasy Państwowe zakupiły torby za blisko ćwierć miliona złotych

Portal ustalił, że pod koniec 2022 roku, kiedy na czele Lasów Państwowych stał Józef Kubica, polityk Suwerennej Polski, wysłano pismo z dyrekcji generalnej do Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych. Polecono w nim, aby zakupić wspomniane torby. Kolejne tego typu pismo wysłano na początku ubiegłego roku.

W sumie te dwie transakcje opiewają na kwotę niemalże 250 tysięcy złotych - po ok. 120 tysięcy złotych każda. - Przeprowadzenie dwóch zakupów po 120 tys. zł spowodowało, że torby można było kupić bez przetargu, z wolnej ręki - zauważył rozmówca Interii. Jeśli kwota zamówienia wynosi bowiem 130 tysięcy złotych lub więcej, organizacje muszą ogłosić przetarg.

Tajemniczy zakup Lasów Państwowych. Gdzie są torby za ok. 250 tys. zł?

Jak podaje portal, pod koniec 2022 roku do Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych "zaczęli przyjeżdżać politycy Suwerennej Polski i zabierać torby medyczne". Rozmówcy Interii przekazali, że nikt nie prowadził wówczas ewidencji, nikt nie sprawdzał kto i ile zabrał toreb. Medyczny sprzęt miał trafić między innymi do Józefa Kubicy, który miał go następnie "przekazać podczas festynów strażakom-ochotnikom ze swojego okręgu wyborczego".

Na początku 2023 roku dyrektorka CILP Marta Wasek napisała pismo zwrotne do ówczesnego dyrektora i przekazała, że torby zostały przesłane na stan dyrekcji generalnej. "Zgodnie z przepisami powinny zostać wpisane do ewidencji dyrekcji generalnej. W praktyce należało sporządzić dokumentację, z której wynikałoby, ile takich toreb medycznych zostało przyjętych przez szefostwo Lasów. Z naszych informacji wynika, że takie pismo nigdy nie zostało przygotowane, a torby trafiło do jednego z pomieszczeń w dyrekcji" - pisze Interia i podkreśla, że nie wiadomo, co stało się z medycznymi torbami, bo organizacja nie odpowiada na przesłane pytania od trzech tygodni. Obecnie trwa tam audyt finansowy.

Witold Koss nowym dyrektorem generalnym Lasów Państwowych

Jak informowaliśmy, nowym dyrektorem generalnym Lasów Państwowych został Witold Koss. Został on powołany na to stanowisko 10 stycznia przez ministerkę klimatu i środowiska Paulinę Hennig-Kloskę. Jak wskazał premier Donald Tusk, "oczekiwania wobec nowego szefostwa Lasów Państwowych są oczywiste". - Związane są z potrzebą autentycznej społecznej kontroli nad tym, co dzieje się z naszymi państwami. Doceniam nie tylko dorobek pana Witolda Kossa, ale też jego stosunek do polskich lasów. Powiedział zdanie, które powinno być czymś na kształt motta dla nas wszystkich, którzy będą zajmowali się przyszłością polskich lasów - że lasy to jest święta rzecz. To nie jest tylko gospodarka, gospodarka leśna jest ważną częścią tego fenomenu, jakim są polskie lasy. Lasy to dobro społeczne, narodowe, a nie tylko gospodarka - mówił premier.