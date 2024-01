Skandaliczne słowa posłanki PiS w Sejmie. Wpłynęły skargi

- Dwa dni temu miałam okazję obserwować panią poseł [Magdalenę Filiks - red.], która zachowywała się w sposób wulgarny, ordynarny, wskazujący na przyzwyczajenie do różnych używek... - mówiła w ubiegłym tygodniu z mównicy sejmowej posłanka PiS Agnieszka Wojciechowska van Heukelom. Po tych słowach marszałek Sejmu Szymon Hołownia od razu wyłączył jej mikrofon. Teraz, jak się dowiedziała Gazeta.pl, do Komisji Etyki Poselskiej wpłynęły skargi na polityczkę w związku z jej skandalicznym zachowaniem.

Skandaliczne słowa posłanki PiS. Wpłynęły skargi

Skontaktowaliśmy się z sekretariatem Komisji Etyki Poselskiej w sprawie zachowania posłanki Prawa i Sprawiedliwości. Zapytaliśmy, czy pojawiły się skargi w związku z jej słowami, które padły podczas obrad Sejmu. Jak przekazano Gazeta.pl, wpłynęły do tej pory trzy wnioski od osób fizycznych (nie posłów). Dotyczyły one słów o "zachowaniu wskazującym na przyzwyczajenie do różnych używek" u posłanki Koalicji Obywatelskiej Magdaleny Filiks.

Co więcej, podczas środowych obrad Sejmu posłanka PiS Agnieszka Wojciechowska van Heukelom miała powiedzieć do Magdaleny Filiks: "Gdybym miała taką matkę, to bym się zabiła" - tak wynika z relacji posłanki Agnieszki Kłopotek z PSL. Jak stwierdziła polityczka, "ma na to świadków".

Proszę wybaczyć wzruszenie, ale jestem mocno zdenerwowana tym, co wydarzyło się tutaj podczas tego posiedzenia. W trakcie wystąpienia pana ministra Sienkiewicza, kiedy powiedział, że to, co telewizja publiczna robiła i jaki miała wpływ na to, że dochodziło do nieszczęść i tragedii, posłanka Agnieszka Wojciechowska van Heukelom powiedziała w stosunku do pani poseł Magdaleny Filiks, cytuję: "gdybym miała taką matkę, to bym się zabiła".

- relacjonowała Agnieszka Kłopotek. Po tych słowach na sejmową mównicę weszła Wojciechowska van Heukelom, która określiła zachowanie Filiks jako "żenujące i niestosowne dla progów parlamentu". Następnie padły wyżej opisane słowa o używkach, po których posłance wyłączono mikrofon. - Pani poseł proszę zejść z mównicy. Nie pozwolę na obrażanie posłów - powiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia.