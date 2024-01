Ubiegłoroczne wybory parlamentarne okazały się rekordowe pod względem frekwencji. Ostatni wyborcy z najdłuższej kolejki w Polsce zagłosowali około 3 nad ranem na wrocławskim Jagodnie. To właśnie tam jeden z posłów z ramienia Polski 2050 rozdawał wyborcom ciepłe napoje. Działanie polityka, zdaniem sędziów, stanowiło złamanie ciszy wyborczej.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Biedroń nie wyklucza wcześniejszych wyborów parlamentarnych

Tomasz Zimoch rozdawał kawę wyborcom na wrocławskim Jagodnie

- Po sześć godzin czekali chętni do zagłosowania w komisji na Jagodnie. Pospieszyłem z napojami. Kawa i herbata rozchodziła się błyskawicznie - mówił Tomasz Zimoch, cytowany przez portal wro.city. Poseł Polski 2050 po 1 w nocy rozdawał osobom oczekującym w kolejce do głosowania gorące napoje. Pozował z nimi także do zdjęć, a film uwieczniający te działania opublikował w mediach społecznościowych.

Sąd Najwyższy: Polityk Polski 2050 złamał ciszę wyborczą

Po wyborach pojawiły się wątpliwości, czy działanie posła nie stanowiło przykładu złamania ciszy wyborczej. Tomasz Zimoch był bowiem w wyborach liderem wrocławskiej listy Trzeciej Drogi. Sprawa trafiła więc do Sądu Najwyższego. Mimo że zdaniem orzekających w tej kwestii sędziów, zachowanie Tomasza Zimocha nie wpłynęło na ważność wyborów, to nadal stanowiło złamanie prawa.

"Podnoszone były także zarzuty prowadzenia agitacji wśród osób oczekujących w kolejkach do lokali wyborczych przez osoby kandydujące, które częstowały oczekujących wyborców gorącymi napojami. Należy zwrócić uwagę, iż stosownie do art. 107 par. 2 k.wyb., agitacja wyborcza w lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym ten lokal się znajduje, jest zabroniona (a niewątpliwie częstowanie osób czekających w kolejce do lokalu wyborczego przez osobę kandydującą napojami jest agitacją wyborczą). Ograniczenie to ma zastosowanie także po godzinie 21" - można przeczytać w uchwale Sądu Najwyższego. Zgodnie z kodeksem wyborczym za złamanie prawa politykowi może grozić kara grzywny.