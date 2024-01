Radio Szczecin przeprasza Magdalenę Filiks. Jest oświadczenie

W styczniu ubiegłego roku przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski wszczął postępowanie z urzędu "w związku z emisją treści umożliwiających identyfikację ofiar pedofila, co w rażący sposób zagrażało dobru małoletnich ofiar przemocy". Jak informowano w komunikacie KRRiT, sprawa miała związek z artykułami opublikowanymi w dniu 29 grudnia 2022 r. na stronach internetowych Polskiego Radia Szczecin i TVP Info oraz "idącymi w ślad za tym treściami emitowanymi w audycjach PR Szczecin i TVP Info, które pozwalały na zidentyfikowanie danych ofiar przestępstwa".

Wspomniane publikacje dotyczyły skazanego w 2021 roku pedofila Krzysztofa F., działacza z województwa zachodniopomorskiego (F. w 2018 roku startował do sejmiku z listy PO). Radio Szczecin opisało sprawę w taki sposób, że wymienionego przestępcę można było powiązać z rodziną posłanki Magdaleny Filiks. Syn polityczki, który padł ofiarą F., zmarł 17 lutego, popełnił samobójstwo. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie.

Przed kilkoma dniami rzeczniczka KRRiT Teresa Brykczyńska przekazała portalowi tvn24.pl, że rada nie ukarze Radia Szczecin i TVP Info. "W toku postępowania ustalono, że upublicznienie problemu pedofilii wśród osób wykonujących ważne zadania administracji państwowej zmierzało do realizacji ochrony społecznie uzasadnionego interesu, jakim niewątpliwie jest wykrywanie przestępstw tego rodzaju, ich nagłaśnianie i napiętnowanie, tym bardziej jeśli zaistniały nieprawidłowości takie, jak przemilczanie tego tematu" - poinformowała przedstawicielka rady.

Radio Szczecin przeprasza Magdalenę Filiks. "Głębokie ubolewanie"

W poniedziałek na stronie internetowej Radia Szczecin opublikowano komunikat, w którym odniesiono się do decyzji o nienakładaniu kary przez KRRiT. "Niezależnie od tej decyzji Radio Szczecin mówi "przepraszamy", zaś znalezienie oraz ukaranie ewentualnych sprawców należy pozostawić wyspecjalizowanym do tego organom" - czytamy.

"W świetle ostatnich doniesień medialnych dotyczących potencjalnego wpływu Radia Szczecin na tragedię, która dotknęła Panią Posłankę Magdalenę Filiks i jej rodzinę, pomimo informacji przekazanej medialnie przez rzeczniczkę KRRiT, co do podjęcia decyzji o nieukaraniu Radia Szczecin za audycje i publikacje z grudnia 2022 roku, przepraszamy Panią Posłankę Magdalenę Filiks i jej rodzinę, wyrażając jednocześnie głębokie ubolewanie nad nieszczęściem jakie ich spotkało" - przekazano w oświadczeniu podpisanym przez likwidatora spółki Radio Szczecin, Roberta Murawskiego.

"Przeprosiny te składamy niezależnie od dalszych ustaleń dotyczących tego czy i ewentualnie w jakim zakresie osoby pracujące w Radiu Szczecin w jakikolwiek sposób mogły przyczynić się do tego dramatycznego w skutkach zdarzenia. Pozostawić to bowiem należy wyspecjalizowanym i powołanym do tego organom. Mamy jednak świadomość, że żadne działania podejmowane w chwili obecnej nie umniejszą tragizmu tej historii, ani też nie przywrócą życia tak młodemu i niewinnemu człowiekowi" - brzmi treść oświadczenia.

"Radio Szczecin w obecnym kształcie kończy przy tym, z dostrzeganą przez słuchaczy w ostatnich latach jednostronną narracją, stojącą w jaskrawej opozycji do zasad obiektywizmu dziennikarskiego i zachowania pluralizmu politycznego na antenie. Odbudowanie dobrego wizerunku nie będzie proste, lecz dołożymy wszelkich starań aby publikowane przez Radio Szczecin treści, w sposób możliwie najlepszy, realizowały misję publiczną powierzoną radiofonii, stosując przy tym najwyższe standardy dziennikarskie, etyczne i moralne" - podsumował likwidator radia.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz pomocy, codziennie przez całą dobę możesz zadzwonić na Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży [https://116111.pl/], pod bezpłatnym numerem telefonu 116 111. Swój problem możesz też opisać w wiadomości.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę [http://fdds.pl/], oprócz konsultacji dla najmłodszych, oferuje też pomoc rodzicom i nauczycielom, którzy obawiają się o bezpieczeństwo swoich podopiecznych. Więcej informacji znajdziesz na stronie fundacji.

Pod tym linkiem [https://zwjr.pl/z-jakiego-powodu-tutaj-jestes] znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.