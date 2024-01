Grodzki tłumaczy się z częstych lotów po kraju. "Podróż koleją to 6-7 godzin"

Centrum Informacyjne Senatu przekazało redakcji "Faktu", że od 1 stycznia do 31 października ubiegłego roku za 234 podróże senatorów liniami PLL LOT zapłacono łącznie 172,1 tys. zł. Najwięcej lotów odbył ówczesny marszałek Tomasz Grodzki. To 84 loty, głównie na trasie Szczecin-Warszawa (łączny koszt to ok. 62 tys. zł). Niewiele mniej podróży samolotami odbyła ówczesna wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka (78, najczęściej między Katowicami a Warszawą). 64 przeloty odbył były wicemarszałek Bogdan Borusewicz (głównie na trasie Gdańsk-Warszawa).

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Biedroń nie wyklucza wcześniejszych wyborów parlamentarnych

Centrum Informacyjne Senatu podkreśliło, że "wszystkie podróże realizowane przez senatorów związane były z wykonywaniem przez nich mandatu senatora lub wykonywaniem czynności w ramach pełnionej funkcji marszałka lub wicemarszałka".

Senat. Loty byłych marszałków po kraju

- Mieszkam na Śląsku więc "podróżuję" z Warszawy do domu i z powrotem. Samolotem lub pociągiem - mówiła w rozmowie z "Faktem" Gabriela Morawska-Stanecka.

- Szczecin jest miastem najbardziej odległym od Warszawy ze wszystkich dużych miast. Podróż koleją z racji ciągłych remontów trakcji to 6-7 godzin, samochodem 5-5,5 godziny, zaś LOT-em (rejsowym) 1 godzina - komentował z kolei były marszałek, wskazując, że nie podróżował po kraju rządowymi samolotami.

Zgodnie z prawem, posłowie i senatorowie mają prawo do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu, a także darmowych przelotów w kraju. Portal Rynek-lotniczy.pl podał w ubiegłym roku, że od listopada 2019 r. do sierpnia 2023 r. posłowie odbyli łącznie 27 tys. lotów krajowych, co kosztowało podatników ok. 16,6 mln zł.