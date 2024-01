Żony Kamińskiego i Wąsika z apelem do Bodnara. "Czy dotrzyma pan słowa?"

- Zdecydowałem się na prośbę pań [małżonek Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika - red.], że wszczynam postępowanie ułaskawieniowe. Chcę, żeby to postępowanie zostało przeprowadzone absolutnie według wszystkich standardów konstytucyjnych i ustawowych, zgodnie z przepisami konstytucji i zgodnie z przepisami kodeksu karnego. To procedura wszczęta w trybie prezydenckim - przekazał 11 stycznia w specjalnym oświadczeniu prezydent Andrzej Duda. Dodał jednocześnie, że "wniosek ułaskawieniowy wędruje do prokuratora generalnego [Adama Bodnara - red.]".

- Jest taka możliwość, aby prokurator generalny zawiesił wykonywanie kary, aby zwolnił na czas trwania postępowania ułaskawieniowego osoby osadzone. O to wnioskuję także do Prokuratora Generalnego, by zostali w natychmiastowym trybie przez niego zwolnieni, co, wierzę w to głęboko, zakończy problem ich osadzenia i strajku głodowego - mówił prezydent.

Sprawa Kamińskiego i Wąsika. "Nie zrobił pan nic"

W poniedziałek rano na profilu "Komitet Obrony Więźniów Politycznych" na portalu X opublikowano krótkie nagranie z apelem małżonek polityków PiS do ministra Adama Bodnara. - Minęło już 10 dni od spotkania, na którym poprosiłyśmy pana o podjęcie działań w sprawie zwolnienia naszych mężów z więzień na czas prowadzenia postępowania ułaskawieniowego i przekazanie akt. Do tej pory nie zrobił pan nic. (...) Czy dotrzyma pan słowa? - zapytała Roma Wąsik.

- Publicznie zapewniał pan, że akta wraz z decyzją prześle pan panu prezydentowi w ciągu kilku dni. Jednakże wciąż nie widać z pana strony żadnych decyzji i żadnych konkretów - mówiła z kolei Barbara Kamińska.

Adam Bodnar przekazał w ubiegły poniedziałek (cztery dni po ogłoszeniu decyzji przez prezydenta), że akta w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika już do niego wpłynęły i we wtorek (16 stycznia) będzie się z nimi zapoznawał.

- To jest 38 tomów akt jawnych i jakieś 10-11 tomów niejawnych, z którymi mogę się zapoznać w kancelarii niejawnej. Na tym etapie postępowania prokurator generalny na żądanie prezydenta ma obowiązek wszcząć postępowanie ułaskawieniowe. Taką decyzję podjąłem w piątek rano (12 stycznia - red.). Zażądaliśmy tych akt, natomiast prokurator generalny, przekazując akta [prezydentowi - red.], musi wyrazić swoje stanowisko w tej sprawie. Będziemy na tę sprawę pod tym kątem patrzyli - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Jak dodał, w ciągu kilku dni przygotuje stanowisko ws. ułaskawienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

- Pan prezydent ma cały czas w rękach instrument w postaci ułaskawienia. Do niczego nie jest mu potrzebny prokurator generalny. Jakby chciał, to mógłby jutro, tak samo jak wydał ułaskawienie 16 listopada 2015 r., tak samo może wydać akt ułaskawienia - podkreślał w ubiegłym tygodniu Adam Bodnar.