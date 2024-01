Błaszczak grzmi: Mamy do czynienia z cynizmem, hipokryzją, oszustwem. My byliśmy wiarygodni

W poniedziałek odbyła się konferencja prasowa Prawa i Sprawiedliwości, podczas której poruszony został temat podwyżek dla nauczycieli. Mariusz Błaszczak stwierdził, że Donald Tusk obiecywał minimum 1500 złotych podwyżki, a tymczasem resort edukacji zaproponował: 1218 złotych dla nauczycieli początkujących, 1167 złotych dla mianowanych i dyplomowanych o 1365 złotych.

- Jak miało być, a jak jest w rzeczywistości? Nauczyciele to jedna z grup zawodowych, która została wykorzystana przez koalicję 13 grudnia w kampanii wyborczej. Nauczyciele zaufali i tak zostali potraktowani - powiedział. - Mamy do czynienia z cynizmem, hipokryzją, oszustwem. Domagamy się tego, żeby postulaty były spełniane. Oczywiście mówimy o postawie PiS - my zawsze wypełnialiśmy zobowiązania, wiarygodność jest niewątpliwie naszym atutem - podkreślił i dodał:

Domagamy się, aby minimum 1500 zł do zasadniczego wynagrodzenia wynosiła podwyżka.

Do kwestii podwyżek odniosła się rano ministerka edukacji. - Marzec to jest ten moment, kiedy nauczyciele zobaczą podwyżki z wyrównaniem. Podnosimy o 30 i 33 proc. dla nauczycieli, którzy zaczynają pracę w zawodzie, nie mniej niż 1500 złotych (...). To początek, pierwszy krok po latach upokorzeń - powiedziała Barbara Nowacka.

Błaszczak o odebraniu ochrony Macierewiczowi

Mariusz Błaszczak został też zapytany, dlaczego przyznał Antoniemu Macierewiczowi ochronę Żandarmerii Wojskowej, mimo że nie był już wtedy ministrem obrony narodowej. - Zapewnienie bezpieczeństwa. Jeżeli pan minister Antoni Macierewicz zostanie poszkodowany, a wiem, że były wobec niego kierowane groźby, które mają charakter karalny, które dotyczyły pozbawienia życia - powiedział.

- Jeżeli tak się wydarzy, to odpowiedzialny będzie za to ten, który podjął decyzję o tym, aby pan minister, pan marszałek senior nie miał ochrony - dodał. I wyjaśnił, że przyznanie ochrony "zawsze jest to decyzja służby, poprzedzona analizą".

Przypomnijmy, Cezary Tomczyk zdradził niedawno, ile kosztowała ochrona byłego szefa MON. - W ciągu tych lat, czyli między rokiem 2018 a 2023, koszt, jeżeli chodzi o ochronę, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tej ochrony, to jest milion złotych. Samo paliwo kosztowało 230 tys. złotych - powiedział. Jak dodał, kiedy polityk PiS był ministrem, podczas targów obronnych w Kielcach jednocześnie "chroniło go 100 żołnierzy". - 100 żołnierzy zabezpieczało teren, ale tylko w związku z wizytą Antoniego Macierewicza i byli oddelegowani do tego, żeby dbać o jego konkretne bezpieczeństwo - poinformował.

