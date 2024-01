Sienkiewicz komentuje decyzję sądu ws. Polskiego Radia. Uważa, że to nie jest przypadek

Postanowienie dotyczące odmowy wpisania likwidacji spółki Polskie Radio do KRS zostało wydane przez referendarza sądowego w poniedziałek. Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz, który stanowi walne zgromadzenie spółek mediów publicznych, postawił Polskie Radio w stan likwidacji 27 grudnia. Do tej pory sądy wpisały do KRS otwarcie likwidacji 11 z 17 regionalnych rozgłośni publicznych.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Biedroń o audycie w ministerstwie sprawiedliwości: Sytuacja prawdopodobnie skończy się kryminałem

Resort kultury przekazał w poniedziałkowym komunikacie, że decyzja sądu "nie wywołuje skutków prawnych powodujących zmianę statusu Spółki i jej władz". Zaznaczono, że "Polskie Radio S.A. jest nadal w stanie likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki". Zapowiedziano, że "niezwłocznie" zostanie skarga, które będzie rozpoznana przez sąd. Likwidatorem spółki jest Paweł Majcher, który w grudniu został powołany na funkcję prezesa.

Decyzja sądu ws. Polskiego Radia. Sienkiewicz komentuje

Krótko głos w sprawie zabrał też minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz we wpisie na portalu X. "11 sądów wpisało likwidację państwowych spółek medialnych, a jeden sąd w Warszawie odmówił. Czy dlatego, że na czele tego sądu jest ktoś mianowany przez sędziego Piebiaka od Ziobry? Tego nie wiem, ale wiem, że świetle prawa obecni likwidatorzy są legalni" - dodał.

Prezesem Sądu Rejonowego m.st. Warszawy, do którego nawiązał Bartłomiej Sienkiewicz w swoim wpisie, jest sędzia Maksymilian Wesołowski. Funkcję objął w 2018 r., tuż przedtem był sędzią delegowanym pracującym w Ministerstwie Sprawiedliwości. Z kolei wspomniany przez ministra sędzia Piebiak to Łukasz Piebiak, który w latach 2015-2019 był wiceministrem w resorcie Zbigniewa Ziobry.