Michał Karnowski w rozmowie z Radiem Wnet wrócił do ujawnienia zarobków w TVP za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Na początku wypowiedzi zaczął od Macieja Orłosia. - Wrócił do Teleexpressu. To dużo, czy mało, czy zarabia 15, 30, czy 40 (tysięcy - przyp. red.)? Jaki ma kontrakt, na ile lat? Powiem tak, do tej debaty wrócimy - stwierdził. - Zapamiętajmy ten moment, gdy na stół podawane są zarobki ludzi, którzy są podawani w związku z tym linczowi. Bez możliwości realnej obrony, gdy do jednego worka wkłada się różne sytuacje często nieporównywalne i urządza się spektakl w przestrzeni medialnej, gdy 99 proc. mediów jest po tamtej stronie - ocenił.

Zdaniem Karnowskiego na tej samej podstawie prawnej, na której dzisiaj ujawniane są zarobki innych ludzi, w przyszłości zapyta o zarobki tych, którzy dzisiaj weszli, a "właściwie zostali wwiezieni w policyjnych sukach do mediów publicznych". Podkreślał, że będzie to miało swoje konsekwencje.

- Jak spojrzymy, jak szykowano zabójstwo Borysa Niemcowa, to tak je szykowano. Jak zobaczymy, jak rozprawiały się rozmaite kamaryle w Ukrainie z ludźmi, którzy chociażby podejmowali walkę z korupcją, czy chcieli być niezależni. To dokładnie w taki sam sposób. To jest bardzo wschodni sposób działania, przećwiczony, nie ma tu eksperymentu - powiedział Karnowski.

"Skandaliczne słowa" - ocenił Jakub Wencel dziennikarz "Wyborczej", który do swojego posta dołączył nagranie z wywiadu.

Zarobki w TVP. Ujawniono zawrotne kwoty

W grudniu ubiegłego roku Dariusz Joński opublikował dane dotyczące zarobków w telewizji publicznej z czasów rządów PiS. Z ujawnionych informacji wynikało, że Michał Adamczyk jako szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej zarobił od kwietnia br. ok. 372,6 tys. zł brutto. Do tego dochodziło ponad 1,1 mln zł "z tytułu umów cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej". Samuel Pereira, który w kwietniu został wiceszefem TAI, zarobił blisko 440 tys. zł brutto. Marcin Tulicki, również jako wicedyrektor TAI, zarobił od maja ponad 417 tys. zł. Do tego trzeba doliczyć 296 tys. brutto "z tytułu umów cywilnoprawnych".

Z pisma, które opublikował poseł Joński, wynika także, że Jarosław Olechowski, który do kwietnia 2023 roku był szefem TAI, może pochwalić się ponad milionowym zarobkiem plus ponad 400 tys. zł brutto z tytułu umów cywilnoprawnych. Rafał Kwiatkowski, inny z szefów TAI, zarobił prawie 367 tys. zł brutto.

Niedawno, bo 8 stycznia, Joński ujawnił także zarobki byłego szefa młodzieżówki Solidarnej Polski. "Prawa ręka Jacka Kurskiego, były szef młodzieżówki Solidarnej Polski zarobił ponad 3 mln w 3 lata w TVP! Po objęciu posady prezesa Telewizji Polskiej przez Jacka Kurskiego w 2016 został mianowany zastępcą dyrektora Biura Spraw Korporacyjnych TVP (nie dysponując wyższym wykształceniem oraz nie posiadając zdanej matury, którą to zdał dopiero w 2019 r.) Od 2023 r. zatrudniony w Narodowym Banku Polskim" - napisał wówczas poseł KO na platformie X.

