Andrzej Duda wściekły na Adama Bodnara. W Pałacu mówią o "sadyzmie" ministra

Prof. Adam Bodnar zapewniał, że w żadnym razie nie wstrzymuje działań, a wręcz je przyspiesza, przychylając się do wniosku prezydenta, by nie prosić sądu o opinię.

- Prezydent chce ułaskawić Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. I to zrobi - słyszymy w otoczeniu prezydenta. To kwestia czasu.

Głowa państwa może stosować prawo łaski bezpośrednio na podstawie konstytucji, bądź na podstawie procedury opisanej w Kodeksie postępowania karnego. Z pierwszej konstrukcji prawnej skorzystał już w 2015 r., gdy Kamiński i Wąsik nie byli prawomocnie skazani (ws. ich działań jako szefów CBA przy aferze gruntowej) - prezydent Andrzej Duda stoi na stanowisku, że tamten akt łaski był skuteczny. Niemniej Kamiński i Wąsik w 2023 r. usłyszeli wyrok skazujący i trafili do zakładów karnych. Wobec tego prezydent 11 stycznia wszczął procedurę ułaskawieniową, ale już nie odwołując się bezpośrednio do konstytucji, ale do procedury opisanej w Kodeksie postępowania karnego.

Artykułu 567, paragraf 2 Kodeksu postępowania karnego mówi: "Prokurator Generalny [czyli prof. Adam Bodnar] przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej akta sprawy lub wszczyna z urzędu postępowanie o ułaskawienie w każdym wypadku, kiedy Prezydent tak zadecyduje"

Procedura ta wymaga, aby minister sprawiedliwości przesłał prezydentowi akta sprawy i swoją (niewiążącą) opinię. Opinia sądu nie jest niezbędna.

Wedle naszych informacji prezydent Andrzej Duda jest wściekły na ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Głowa państwa chciałaby bowiem szybko wypuścić Kamińskiego i Wąsika zza krat, ale w procedurze k.p.k. jest uzależniony od ministra, który musi wcześniej przesłać dokumentację. Jednocześnie minister nie zdecydował - o co apelował prezydent - o zawieszeniu osadzonym odbywania kar tak, aby na wolności czekali na zakończenie procedury ułaskawieniowej.

Z naszych informacji wynika, że w Pałacu Prezydenckim w gronie współpracowników prezydenta o prof. Adamie Bodnarze mówi się już jako "sadyście". Dlaczego? Bo nie zdecydował o tym, by Kamiński i Wąsik czekali na wolności na koniec procedury ułaskawieniowej - minister argumentował, że nie zachodzą ku temu ustawowe przesłanki. A po drugie: w Pałacu Prezydenckim jest przekonanie, że minister sprawiedliwości celowo przeciąga sprawę. Tymczasem Andrzej Duda oczekuje od ministra, aby jak najszybciej przesłał akta i swoją opinię ws. zasadności ułaskawienia Kamińskiego i Wąsika.

- Jeżeli Bodnar będzie dalej to złośliwie przeciągał, to będziemy go atakować codziennie. Minister już dawno mógł przesłać dokumentację, ale tego nie robi. Pastwi się nad Kamińskim i Wąsikiem - słyszymy w Pałacu Prezydenckim. A co więcej, również prezydent może włączyć się w krytykę Bodnara, a nie tylko delegować do niej swoich współpracowników.

Bodnar zapewniał, że niczego nie wstrzymuje. Tuż po otrzymaniu pisma prezydenta o wszczęciu procedury ułaskawieniowej zapewniał: - Oczywiście w związku z takim wnioskiem [prezydenta] prokurator generalny ma za zadanie wszcząć postępowanie, czyli właśnie wykonać to, co do niego należy, jeśli chodzi o artykuł 567, paragraf 2 Kodeksu postępowania karnego. I to postępowanie zostało przeze mnie wszczęte oraz ma także za zadanie zarządzać akt postępowania. I te działania także podejmuje - przekazał. Minister zapewniał też, że aby - tak jak prosił prezydent - "nie przedłużać postępowania", nie będzie występował o opinię do sądu.

Jak mówił minister w jednym z wywiadów, akta sprawy ("38 tomów akt jawnych i 10-11 tomów niejawnych") wpłynęły do niego 15 stycznia. Zapewniał też, że stanowisko w sprawie ewentualnej przerwy w odbywaniu kary przez polityków PiS wyda w ciągu kilku dni. I dodał: - Prokurator generalny przekazując akta, musi wyrazić swoje stanowisko w tej sprawie. No i teraz będziemy pod tym kątem też na całą sprawę patrzyli - wyjaśniał Bodnar. Pytany jak długo może to potrwać, odpowiedział: - To trochę zajmie. Kilka dni.

W ocenie ludzi w Pałacu Prezydenckim trwa to już za długo.

Z naszych rozmów i obserwacji działań prezydenta jasno wynika, że Duda chce jak najszybciej ułaskawić polityków PiS, ale chce to zrobić w ramach procedury opisanej w Kodeksie postępowania karnego, a nie znowu sięgając bezpośrednio do konstytucji. - Prezydent wszczął tę nową procedurę ułaskawieniową po to, aby ułaskawić Kamińskiego i Wąsika. Dla Bodnara to też jest oczywiste, ale i tak wszystko przeciąga - słyszymy w Pałacu.

Duże poruszenie wywołał wywiad prezydenta dla "Super Expressu". Nie wykluczył w nim, że może sięgnąć po akt łaski na mocy samej konstytucji, a nie kodeksu.

- Mnie przede wszystkim interesuje skuteczność. (...) Dla mnie najważniejsze jest to, żeby życie i zdrowie Mariusza Kamińskiego przede wszystkim nie ucierpiało. Dzisiaj Mariusz Kamiński jest w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej, prowadzi cały czas strajk głodowy. Maciej Wąsik także prowadzi strajk głodowy. Chciałbym, żeby to zostało przerwane. Jeżeli może to zostać przerwane tylko i wyłącznie przez to, że ja ich ponownie po prostu ułaskawię, żeby po prostu ich ratować, to to zrobię - powiedział prezydent w "SE". Dopytywany, czy "nie wyklucza tego ruchu konstytucyjnego?", odparł: - Tak. Ja to zrobię, mając pełną świadomość tragizmu tej sytuacji. Również dla urzędu prezydenta Rzeczypospolitej.

W mediach odczytano tę deklarację jako zapowiedź, że Duda sięgnie znów po akt łaski bezpośrednio do konstytucji, a nie w procedurze, którą wszczął odwołując się do k.p.k. Jednak szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek na Twitterze przecinał te interpretacje: - Toczy się postępowanie ułaskawieniowe. Prezydent Andrzej Duda podejmie decyzję niezwłocznie po otrzymaniu opinii prokuratora generalnego. Pan Adam Bodnar zwlekając i nie wypuszczając Posłów z więzienia naraża ich życie i zdrowie.

Wedle naszych informacji prezydent nie wykluczał ponownego sięgnięcia bezpośrednio do konstytucji, by ułaskawić Kamińskiego i Wąsika, ale - jak mówi jeden z prawników z otoczenia prezydenta - na wypadek tak skrajnego scenariusza, jak wstrzymywanie procedury kodeksowej przez ministra. - Bo co, jeśli minister trzymałby akta u siebie przez dwa lata? - pyta. Adam Bodnar, jak cytowaliśmy wyżej, mówił, że to kwestia dni. Jednocześnie i minister, i jego zastępcy przekonują publicznie, że prezydent może w każdej chwili skorzystać - odwołując się bezpośrednio do konstytucji - darować Kamińskiemu i Wąsikowi kary. Prezydent swoi jednak na stanowisku, że już raz - w 2015 r. - skutecznie ich w tym trybie ułaskawił, a dziś są oni "więźniami politycznymi", a z więzienia wypuścić ich chce w oparciu o procedurę ułaskawieniową zapisaną w k.p.k.