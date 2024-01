Syn Mariusza Kamińskiego o stanie zdrowia ojca. "Są dwie sprzeczne opinie"

- [Mariusz Kamiński - red.] prowadzi w tej chwili wykańczający protest głodowy. Na razie ten stan nie jest jeszcze najgorszy, chociaż ma on m.in. cukrzycę. Boimy się po prostu, że w każdej chwili może się on pogorszyć [stan zdrowia - red.]. Są różne opinie. Jedna opinia mówi, że zagraża życiu, druga opinia mówi, że ten stan jest dobry. Są dwie sprzeczne opinie teraz z więzienia wprowadzone przez lekarza. Do końca tego nie wiemy, ale każdy dzień głodówki może zagrażać życiu. Obawiamy się jako rodzina. Jest to dla nas traumatyczne przeżycie - stwierdził w poniedziałek w telewizji wPolsce.pl Kacper Kamiński, syn polityka PiS Mariusza Kamińskiego.

- Apelujemy do pana Adama Bodnara o jak najszybsze przekazanie akt panu prezydentowi. Wiemy, że pan Bodnar pisze tę opinię. Wszyscy możemy sobie zdawać sprawę, co w tej opinii będzie, że to będzie tylko parę obelg wobec osób, które poświęciły całe swoje życie walce z przestępczością. Niemniej, pan Bodnar przedłuża ten proces i żądamy od niego jak najszybszego wydania akt - dodał.

Według Kacpra Kamińskiego Adam Bodnar "będzie odpowiedzialny za tę tragedię, jeśli coś się wydarzy". - To pokazuje bezduszność tej władzy. Całe to zatrzymanie to element politycznej zemsty. Polska się upomina, coraz więcej Polaków się upomina. Myślę, że to szkodzi tej władzy. Boję się, że są nią tak zaślepieni, że nie patrzą na to racjonalnie - ocenił.

Sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział w najnowszej rozmowie z "Super Expressem", że ponownie ułaskawi Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jak podkreślił, obaj politycy PiS prowadzą strajk głodowy, a pierwszy z nich jest w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej. - Chciałbym, żeby to zostało przerwane. Jeżeli może to zostać przerwane tylko przez to, że ja ich ponownie po prostu ułaskawię, żeby po prostu ich ratować, to to zrobię - stwierdził prezydent.

W niedzielę szef Gabinetu Prezydenta Marcin Mastalerek, odnosząc się do wypowiedzi Andrzeja Dudy, przekazał, że prezydent podejmie decyzję w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika niezwłocznie po otrzymaniu opinii prokuratora generalnego. "Toczy się postępowanie ułaskawieniowe. Pan Adam Bodnar, zwlekając i nie wypuszczając posłów z więzienia, naraża ich życie i zdrowie" - napisał w mediach społecznościowych.

Odniósł się tym samym do procedury ułaskawieniowej, której wszczęcie zostało ogłoszone przez Andrzeja Dudę 11 stycznia. Prezydent wystąpił wtedy do prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, by zawiesił wykonywanie kary Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi na czas trwania postępowania ułaskawieniowego. Minister Bodnar w piątek informował, że trwa analiza, a decyzje mają być podjęte "w najbliższych dniach".

Politycy Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali w grudniu skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia za działania operacyjne w związku z tzw. aferą gruntową. Obaj kwestionowali orzeczenie, powołując się na wydane w 2015 roku prezydenckie ułaskawienie. Zostali zatrzymani we wtorek 9 stycznia podczas pobytu w Pałacu Prezydenckim i po krótkim pobycie w areszcie trafili do zakładów karnych. Od 10 stycznia prowadzą głodówkę.