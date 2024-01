Pod koniec grudnia 2023 roku minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz zadecydował - gdy prezydent odrzucił ustawę okołobudżetową, bo były w niej zapisane 3 mld zł na media publiczne - o postawieniu w stan likwidacji spółek mediów publicznych, czyli TVP, Polskiego Radia oraz PAP, a także o powołaniu do zarządzania nimi likwidatorów. Jednocześnie do sądów rejestrowych trafiły wnioski o wpisanie spółek w likwidacji do Krajowego Rejestru Sądowego. Teraz, po niespełna miesiącu warszawski sąd oddalił wniosek dotyczący likwidacji Polskiego Radia. W mediach społecznościowych pojawiła się lawina komentarzy polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy od początku zarzucali Sienkiewiczowi podejmowanie nielegalnych działań.

Wniosek o likwidację Polskiego Radia odrzucony. Lawina komentarzy po odrzuceniu wniosku ministra Sienkiewicza

"Postawienie mediów publicznych w stan likwidacji jest nielegalne. Sąd rejestrowy oddalił wniosek o wpis likwidacji Polskiego Radia S.A. do KRS. Panie Bartłomiej Sienkiewicz niech Pańscy ludzie jak najszybciej opuszczą spółki medialne!" - napisał polityk PiS Krzysztof Szczucki.

"Ostrzegaliśmy. Likwidacja mediów publicznych bez zmiany ustaw jest nielegalna! Podpułkowniku Sienkiewicz - pan i pańscy ludzie ODPOWIECIE ZA TO. Może prokurator Adam Bodnar panu nie powiedział, ale on świetnie zdaje sobie z tego sprawę - sam przyznał to w piśmie do TK" - stwierdził kolejny polityk opozycji Paweł Jabłoński.

"Sąd rejestrowy oddalił wniosek o wpis likwidacji Polskiego Radia S.A. do KRS! Tak więc decyzja pułkownika Sienkiewicza o postawieniu mediów publicznych w stan likwidacji jest nielegalna!" - stwierdził krótko Kazimierz Smoliński. Wpis posła PiS szybko został skontrowany przez internautów. "Oddalił nieprawomocnie. Cytujmy całe, a nie tylko to, co nam pasuje" - napisał jeden z użytkowników X.

W mediach społecznościowych nie zabrakło także komentarza Mariusza Błaszczaka, byłego ministra obrony narodowej w rządzie Mateusza Morawieckiego. "Zarówno decyzja o powołaniu nowego zarządu, jak i o wprowadzeniu Polskiego Radia w stan likwidacji nie zostały wpisane do KRS przez sąd rejestrowy! Neolikwidator nie ma już jakiejkolwiek podstawy do tego, by dalej zarządzać spółką" - napisał polityk PiS.

"Po dzisiejszej kolejnej decyzji sądu uznającej obecnie zarządzających radiem za nielegalnych uzurpatorów warto zwrócić uwagę nowym dyrektorom anten itp, że ich nominacje także są nielegalne. Nie jest wykluczone, że każdy z Was drodzy uzurpatorzy będzie musiał zwracać pieniądze" - oceniła Joanna Lichocka.

"Sąd Rejestrowy odmówił postawienia Polskiego Radia w stan likwidacji. Oznacza to, że narzucone przez podpułkownika Sienkiewicza władze Polskiego Radia działają bezprawnie. Ludzie podający się za zarząd Polskiego Radia nie mają żadnych podstaw prawnych do np. wydawania decyzji personalnych lub decyzji finansowych. Powinni natychmiast opuścić gabinety w Polskim Radiu" - stwierdziła była premierka Beata Szydło.

"Pan Paweł Majcher przebywa nielegalnie w siedzibie Polskiego Radia. Nie może podpisać żadnego dokumentu, nie może wydawać poleceń, nie może korzystać z pomieszczeń radia, nie może korzystać ze służbowego auta. Każda kolejna godzina pozostawania likwidatora w siedzibie to podstawa do podwyższenia wymiaru kary w procesie karnym" - napisał w mediach społecznościowych Waldemar Buda.

Red. naczelny Onetu Bartosz Węglarczyk przypomniał, że "wpis referendarza sądowego Karoliny Ilczuk w Krajowym Rejestrze Sądowym odmawiający ujawnienia otwarcia likwidacji Polskiego Radia S.A. nie wywołuje skutków prawnych powodujących zmianę statusu Spółki i jej władz". W tej kwestii swoje stanowisko opublikowało także Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

"Wyjaśniam, że jedynie prawomocny (czyli ostateczny, po wyczerpaniu wszystkich instancji) wyrok sądu gospodarczego unieważniający uchwałę WZA z 27 grudnia 2023 roku mógłby skutecznie zakwestionować legalność rozpoczętego procesu likwidacji Polskiego Radia S.A. w likwidacji oraz powołania likwidatora, który nadal w świetle prawa pełnią swoją funkcję. To samo odnosi się analogicznie do skuteczności powołania przez WZA nowej Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A. w likwidacji" - podkreślił resort.

Po opublikowaniu decyzji sądu natychmiast pojawił się także komentarz posła Romana Giertycha. "Nie ekscytujcie się orzeczeniem referendarza mianowanego przez prezesa sądu, którego to prezesem zrobił Ziobro. Wpisano 11 likwidacji w całym kraju, bo PiS pilnował nominacji referendarzy tylko w Warszawie. Powołanie się w treści orzeczenia na "wyrok" Trybunału Konstytucyjnego wydany w niekonstytucyjnym składzie całkowicie dyskwalifikuje zarówno samo orzeczenie, jak i osobę je podpisującą. Jestem przekonany, że orzeczenie zostanie zmienione w drodze odwołania" - napisał poseł Koalicji Obywatelskiej.

"Z wielkim rozbawieniem czytam wpisy PiSowskich aktywistów na temat tego, że sąd odrzucił wniosek o likwidację Polskiego Radia. To orzeczenie w żaden sposób nie kończy sprawy, ani nie przerywa samej procedury" - napisał na platformie X prawnik Grzegorz Gruchalski.

Swój komentarz w mediach społecznościowych zamieścił także Ruch Ośmiu Gwiazd. "Politycy PiS zachwyceni! Przekazali, że sąd rejestrowy oddalił wniosek o wpis likwidacji Polskiego Radia do KRS i uznał, że postawienie mediów publicznych w stan likwidacji jest nielegalne! Tak wygląda partyjny przekaz ze świata PiS. W rzeczywistości postanowienie wydał nie sąd, a referendarz sądowy. Dokładnie to pani referendarz powołana przez Ziobrę. Wystarczy teraz złożyć odwołanie i orzeczenie referendarza traci moc. Sukces na miarę PiS" - napisali przedstawiciele inicjatywy.

Zapadł wyrok w sprawie zmian w mediach publicznych

Na wokandzie Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej znalazła się sprawa zmian w mediach publicznych dokonanych przez ministra Bartłomieja Sienkiewicza w 2023 roku. Wniosek o sprawdzenie ich zgodności z konstytucją złożyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości. TK, w składzie złożonym z nominatów PiS orzekł, że stosowanie przepisów Kodeksu spółek handlowych do likwidacji spółek mediów publicznych jest niezgodne z ustawą o radiofonii i telewizji. Wskazano także, że Bartłomiej Sienkiewicz odwołując zarządy oraz rady nadzorcze TVP, PR i PAP, działał niezgodnie z prawem. Zdaniem sędziów jedynie Rada Mediów Narodowych ma odpowiednie kompetencje do zmian władz wspominanych spółek.

W składzie orzekającym znaleźli się: prezeska TK Julia Przyłębska - przewodnicząca, sędzia TK Krystyna Pawłowicz - I sprawozdawca, sędzia TK Jarosław Wyrembak - II sprawozdawca, sędzia TK Stanisław Piotrowicz, sędzia TK Bogdan Święczkowski. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule: Trybunał Konstytucyjny zadecydował w sprawie zmian w mediach publicznych. Zapadł wyrok.