Sąd odrzucił wniosek o likwidację Polskiego Radia. "Bezprecedensowy charakter"

Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz 28 grudnia podjął decyzję o likwidacji spółek mediów publicznych: TVP, Polskiego Radia i PAP i powołaniu do zarządzania nimi likwidatorów. Tego samego dnia do sądów rejestrowych trafiły wnioski o wpisanie ich do KRS.

W poniedziałek poseł PiS Krzysztof Szczucki opublikował w mediach społecznościowych fragment orzeczenia.

Czytamy w nim, że "bezprecedensowy charakter sprawy wymaga poczynienia szerszych rozważań oraz wnikliwej analizy przepisów ustaw szczególnych, orzecznictwa i doktryny z jednoczesnym oparciem rozstrzygnięcia w sprawie na jednej ze sprzecznych linii". Decyzja ta nie jest prawomocna.

Z kolei w ostatni czwartek Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy umożliwiające likwidację TVP i Polskiego Radia są niezgodne z konstytucją.

Trybunał Konstytucyjny zadecydował w sprawie zmian w mediach publicznych. Zapadł wyrok

Na wokandzie Trybunału Konstytucyjnego znalazła się sprawa zmian w mediach publicznych dokonanych przez ministra Bartłomieja Sienkiewicza w ubiegłym roku. Wniosek o sprawdzenie ich zgodności z konstytucją złożyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości.

TK orzekł, że stosowanie przepisów Kodeksu spółek handlowych do likwidacji spółek mediów publicznych jest niezgodne z ustawą o radiofonii i telewizji. Wskazano także, że Bartłomiej Sienkiewicz, odwołując zarządy oraz rady nadzorcze TVP, PR i PAP, działał niezgodnie z prawem. Zdaniem sędziów jedynie Rada Mediów Narodowych ma odpowiednie kompetencje do zmian władz wspominanych spółek. Według trybunału działania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie wywołały żadnych skutków prawnych.

W składzie orzekającym znaleźli się: prezes TK Julia Przyłębska - przewodniczący, sędzia TK Krystyna Pawłowicz - I sprawozdawca, sędzia TK Jarosław Wyrembak - II sprawozdawca, sędzia TK Stanisław Piotrowicz, sędzia TK Bogdan Święczkowski.