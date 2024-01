Jak Polacy oceniają rząd Donalda Tuska? Polacy zabrali głos [SONDAŻ]

Uczestników badania United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" zapytano, czy rząd Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy, który rządzi już ponad miesiąc, spełnił oczekiwania? Łącznie 52 proc. ankietowanych stwierdziło, że "zdecydowanie tak" i "raczej tak". Przeciwnego zdania jest 40 proc. respondentów - wskazali oni odpowiedzi "zdecydowanie nie" i "raczej nie". 7,8 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

80 proc. zwolenników KO, Trzeciej Drogi i Lewicy jest zadowolonych z rządów Donalda Tuka i jego gabinetu. Negatywną opinię o rządzie ma natomiast aż 91 proc. wyborców PiS i Konfederacji.

Konflikt między Dudą a Tuskiem. Poszło m.in. o "terror praworządności"

Na polskiej scenie politycznej od kilku tygodni jest niezwykle gorąco. Nie jest bowiem tajemnicą, że rząd Donalda Tuska w wielu sprawach nie zgadza się z Andrzejem Dudą i odwrotnie. Prezydent stwierdził, że w Polsce mamy obecnie do czynienia z "terrorem praworządności". Jednym ze spornych punktów jest aresztowanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika oraz umieszczenie ich w zakładach karnych.

Andrzej Duda, podobnie jak PiS, uważa, że politycy nie powinni trafić do więzienia, ponieważ zostali ułaskawieni w 2015 roku. Koalicja rządząca podkreśla jednak, że ułaskawienie to nie jest w mocy, ponieważ zostało zastosowane jeszcze przed wydaniem prawomocnego wyroku. Wobec tego Duda wszczął postępowanie ułaskawieniowe i zaapelował do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Adama Bodnara o wypuszczenie Kamińskiego i Wąsika.

Sondaż United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" został zrealizowany w dniach 12-14 stycznia na próbie 1000 osób.

