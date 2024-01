Resort edukacji szuka informacji nt. Instytutu Kolbego. "Przepompownia kasy do PiS"

"Trwa weryfikacja działalności Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego" - poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. "Do MEN zgłasza się coraz więcej osób, które chcą przekazać swoje informacje dot. pracy instytutu w ostatnich latach, w tym te dot. występujących nieprawidłowości" - dodało.

Resort przekazał, że utworzony został specjalny adres e-mail (sygnalista.kolbe@men.gov.pl), za pośrednictwem którego można zgłaszać uwagi, spostrzeżenia i problemy w funkcjonowaniu Instytutu Rozwoju Języka Polskiego.

"Instytut Kolbego był de facto przepompownią kasy"

Instytucja została powołana do życia ustawą z października 2022 roku, a jej celem miało być wspieranie rozwoju języka polskiego za granicą. We wtorek na konferencji prasowej wiceministerka edukacji Joanna Mucha przekazała pierwsze wnioski z audytu w Instytucie Rozwoju Języka Polskiego. - Sprawa wygląda bardzo poważnie. W moim przekonaniu Instytut Kolbego był de facto przepompownią kasy (...) do środowisk związanych z PiS - stwierdziła.

Wymieniła też kilka podmiotów, które otrzymały pieniądze. To m.in. Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego - łącznie 9,5 mln złotych, Fundacja Wolność i Demokracja - razem 9,5 mln złotych czy Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza - blisko 1 mln złotych. Joanna Mucha podkreśliła, że wszystkie te fundacje, organizacje i stowarzyszenia "w sposób absolutnie jednoznaczny kojarzone są ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości". Jak dodała, z informacji uzyskanych od sygnalistów wynika, że były nieprawidłowości m.in. przy przyznawaniu pieniędzy i przeprowadzaniu konkursów.

