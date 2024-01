Sekielski napisał do Dudy: Wciąż nie opanował pan umiejętności uczenia się na swoich porażkach

Redaktor naczelny "Newsweeka" Tomasz Sekielski opublikował list, który kieruje do prezydenta Andrzeja Dudy. Na wstępie zaznacza, że pisze jako "jeden z milionów Polaków zaniepokojonych sytuacją w kraju i niechlubną rolą, jaką prezydent odgrywa w dewastowaniu porządku prawnego oraz niszczeniu zaufania obywateli do państwowych instytucji".

Siekielski nazywa prezydenta "strażnikiem żyrandola", dla którego "najwyższym nakazem" jest partyjny interes PiS i wola Jarosława Kaczyńskiego. "Z konsternacją patrzę, jak próbuje Pan odgadnąć życzenia i myśli prezesa, który od lat ostentacyjnie Pana lekceważy, traktując jak długopis do podpisywania ustaw" - pisze dalej dziennikarz.

Redaktor "Newsweeka" zarzuca Andrzejowi Dudzie, że nie potrafił "przeciąć politycznej pępowiny" i "stać się prawdziwą głową państwa", która dostrzega, że "w Polsce żyją nie tylko wyborcy PiS" , a "rolą prezydenta jest dbanie o narodową wspólnotę, nie zaś otwieranie kolejnych frontów w polsko-polskiej wojnie".

W dalszej części listu Sekielski przypomina słowa Dudy z 2019 roku, gdy przekonywał, że ułaskawienie można stosować tylko wobec osób uznanych za winne. Wypomina prezydentowi nie tylko zmianę narracji, ale także "potajemne spotkania" z I prezes Sądu Najwyższego. Zaznacza, że w 2019 roku polski przywódca krytykował takie prywatne spotkania z sędziami. Redaktor naczelny "Newsweeka" opisuje również gigantyczne zarobki w TVP, a także do kogo trafiały miliony z Funduszu Sprawiedliwości. Przypomina także tragiczną śmierć syna posłanki Filiks.

Sekielski: Wciąż nie opanował pan podstawowej dla dobrego polityka umiejętności uczenia się na swoich błędach i porażkach

Zapewniał pan kiedyś, że ciągle się czegoś uczy. Nie wiem, czy ma Pan problemy z koncentracją, czy złych nauczycieli, ale wciąż nie opanował Pan podstawowej dla dobrego polityka umiejętności uczenia się na swoich błędach i porażkach. Bez cienia refleksji powiela Pan kłamstwa o "więźniach politycznych" i bawi się w prawne gierki z ministrem sprawiedliwości, przerzucając na niego odpowiedzialność za wypuszczenie panów Kamińskiego i Wąsika z więzienia. O ich wolność, która przecież leży w Pana gestii, gotowy jest Pan walczyć za granicą, choćby na szczycie w Davos, podczas którego skarżył się Pan na bezprawie, jakie panuje w Polsce pod rządami Tuska.

- pisze dalej dziennikarz.

Sekielski przypomina, że gdy cztery lata temu, ówczesny marszałek Senatu Tomasz Grodzki wybierał się na spotkanie do Brukseli, aby rozmawiać o stanie praworządności w Polsce, Duda krytykował eskapadę, twierdząc, że "to ciągłe jeżdżenie na skargi do Brukseli i gdzie się da ze strony polityków opozycyjnych rzeczywiście jest męczące i może być dla niektórych osób nawet irytujące".

- Wciąż jednak w wielu ważnych dla milionów Polaków sprawach ma Pan szansę zachować się przyzwoicie - podsumował Sekielski.