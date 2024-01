Sprawa dotycząca ułaskawienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika stanęła pod znakiem zapytania. Świadczy o tym zamieszanie po wypowiedzi Andrzeja Dudy w "Super Expressie". Jak stwierdził prezydent wobec strajku głodowego polityków: "Jeżeli może to zostać przerwane tylko i wyłącznie przez to, że ja ich ponownie po prostu ułaskawię, żeby po prostu ich ratować, to to zrobię". Odmienne zdanie zaprezentował natomiast szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek, który przekazał, już po wypowiedzi Dudy dla "SE", że "prezydent Andrzej Duda podejmie decyzję niezwłocznie po otrzymaniu opinii prokuratora generalnego". Do sprawy odniósł się wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

REKLAMA

Zobacz wideo Krzysztof Kwiatkowski: Odbywanie kary nie może zaszkodzić zdrowiu Kamińskiego i Wąsika

Krzysztof Gawkowski: Andrzej Duda zachowuje się jak pogubiony we mgle

- Nie wiem, na co czeka. Pan prezydent w ten sposób eskaluje sytuację w Polsce. (...) Mam wrażenie, że prezydent sam pogubił się z własnymi myślami - powiedział o sprawie ułaskawienia Krzysztof Gawkowski w rozmowie z RMF FM. Wicepremier dodał, że nie rozumie sposobu działania Andrzeja Dudy. - Zachowuje się trochę jak pogubiony we mgle. Zapowiada różne wersje swoich przyszłych działaniach, ale nie robi nic konkretnego - dodał Gawkowski.

Wicepremier wyraził nadzieję, że podczas rozważań prezydenta w tej sprawie, wygra rozsądek. Zdaniem Krzysztofa Gawkowskiego to, co Andrzej Duda zrobił dotąd w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, jest dowodem na to, że "prezydent działał cały czas na polecenie Kaczyńskiego". - Prezydent był na telefon pana Kaczyńskiego, a pan Kaczyński de facto wydawał polecenia prezydentowi - powiedział wicepremier.

Andrzej Duda ułaskawi Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika? "Wypowiedź w jasny sposób sugeruje podjęcie działań"

Sprawę skomentował także wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. "Nie wiem, czy powinienem mieć współczucie dla współpracowników prezydenta Dudy, co to w mediach opowiadali, że się nie da. Że prawo nie pozwala. Jednak po ludzku mi ich szkoda. Mieć takiego szefa, co pracowników do wiatru wystawia" - napisał.

"Panie ministrze, kto w takim razie autoryzował wywiad PAD dla 'SE' i dlaczego znalazła się w nim taka wypowiedź, jaka się znalazła? Przecież ona w jasny sposób sugeruje podjęcie przez prezydenta działań z artykułu o prawie łaski, a nie z artykułu o procedurze ułaskawieniowej" - zauważył Łukasz Rogojsz, dziennikarz Interii.