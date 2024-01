W niedzielę (21 stycznia) przed zakładem karnym w Radomiu odbyła się manifestacja w obronie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Po raz kolejny na proteście pojawiła się sędzia Barbara Kamińska, mimo że formalnie od grudnia 2023 roku przebywa na zwolnieniu lekarskim. W trakcie manifestacji żona skazanego polityka odniosła się do głośnego wywiadu byłego Agenta CBA Tomasza Kaczmarczyka.

Żona Mariusza Kamińskiego o "agencie Tomku". "Oczekiwał pomocy"

- Pamiętam, że kiedy Tomasz Kaczmarek odszedł z CBA, był posłem, to relacje mojego męża z nim bardzo się rozluźniły. Ani my nie byliśmy gośćmi u niego, ani on nie był gościem u nas. Ale pamiętam, że zanim dostał Kaczmarek zarzuty, próbował się kontaktować z moim mężem, oczekując zapewne pomocy. Mój mąż ani nie spotkał się z nim, ani z nim nie rozmawiał, ani nie odpisywał na SMS-y. Pamiętam, jak powiedział: "skoro kradnie, nie może liczyć na żadną naszą pomoc, absolutnie" - mówiła Kamińska pod zakładem penitencjarnym w Radomiu. Tym samym nawiązała do wywiadu Tomasza Kaczmarczyka, który zdradził kulisy pracy w CBA, kiedy jego przełożonymi byli Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik.

Były agent CBA o kulisach pracy w biurze za czasów Kamińskiego i Wąsika

Były agent Centralnego Biura Antykorupcyjnego Tomasz Kaczmarek w programie "Superwizjer" na antenie TVN24 opowiedział o tym, jak wyglądała jego praca CBA, kiedy biurem rządzili skazani obecnie politycy PiS. "Agent Tomek" przyznał nie tylko, że starano się za wszelką cenę zniszczyć przeciwników politycznych partii, ale wyznał także, jakie działania biuro finansowało z publicznych pieniędzy. - Fundusz operacyjny, z którego korzystało CBA, również był wykorzystany w sposób przestępczy - podkreślił.

- Na polecenie Kamińskiego i Wąsika pojechałem do Wiednia samochodem służbowym wraz z dwoma dyrektorami zarządu operacyjno-śledczego, panem Grzegorzem P. i Krzysztofem B., którzy również są skazani w aferze gruntowej. Cel wizyty był pozorny, abyśmy odnaleźli fabrykę produkującą maszyny do gier losowych. To był tylko pretekst do tego, aby ci panowie zostali wynagrodzeni za swoje wierne działanie w postaci spędzania dwóch dni w domu publicznym w Wiedniu - dodał.