Marcin Matczak podkreślił, że "nie zwariował", postulując, aby minister sprawiedliwości Adam Bodnar zwolnił Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego z więzienia. "To nie ma być gest wobec twardych elektoratów PiS czy KO - tam taki gest niczego nie zmieni. To ma być gest wobec milczącej większości, która potrzebuje zmiany stylu władzy - na taki, w którym prawo nie jest narzędziem uderzania w drugą stronę polityczną, ale narzędziem kończenia konfliktów" - napisał.

REKLAMA

Zobacz wideo Jarosław Sellin: Kamiński jest wojownikiem o dobre rzeczy, a dziś jego oręż to strajk głodowy

"Po takim geście ministra inne działania rozliczeniowe wobec PiS będą odbierane przez milczącą większość, tę zmęczoną konfliktem wspólnotę, jako bardziej sprawiedliwe. Bo skoro w jednej sprawie minister Bodnar uwzględniłby inny interes niż interes swojego ugrupowania, pozwoliłoby to sądzić, że w innych sprawach także reprezentuje interes publiczny, a nie partyjny. To jest różnica w stosunku do tego, co robił PiS i Ziobro, różnica, na którą czeka milcząca większość, która ruszyła 15.10 do wyborów, żeby zobaczyć zmianę "- stwierdził. "Przypominam, że zwolnienie z odbywania kary ma podstawę prawną w art. 568 kpk - nie jest więc działaniem politycznym, opartym tylko na emocjach. Dla przywrócenia prawu autorytety ponadpartyjnego można i należy to zrobić" - dodał.

Burza po wpisie Matczaka. "To żenujące"

Wpis Marcina Matczaka wywołał lawinę komentarzy. "Dobrze by było, gdyby prof. Matczak zapoznał się ze sprawami prowadzonymi przez CBA pod nadzorem MK i MW [Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika - red.], w których aparat państwa i dostępne narzędzia służb spec. zaprzężono do akcji m. in. przeciwko Brejzom, Kwaśniewskim i Lepperowi. I żeby przestał sugerować, że to MK i MW ofiarami politycznych rozliczeń" - napisała dziennikarka Bianka Mikołajewska. "MK i MW zostali skazani za jedno z najgorszych przewinień jakich może dopuścić się funkcjonariusz publiczny - nadużycie władzy wymierzone w obywatela, w tym przypadku w dodatku konkurenta politycznego. Zostali skazani raz, choć podobne działania do tych, za które ich skazano podejmowali wiele razy. W innych byli chronieni przez 'swoich'. To żenujące, że prawnik snuje socjologiczno-polityczne rozważania o rzekomych potrzebach obywateli, w zupełnym oderwaniu od tych faktów i zwykłego poczucia sprawiedliwości" - zauważyła.

"Zwolnienie z kary w rozumieniu art. 568 kpk nie może być podyktowane robieniem jakichkolwiek gestów o charakterze politycznym. Byłoby to niehumanitarne, bo przedmiotowe potraktowanie skazanych: tych dwóch i w ogóle wszystkich. Brak dziś podstaw do zwolnienia Kamińskiego i Wąsika" - zauważył karnista Mikołaj Małecki.

"Tzw. milcząca większość poszła do wyborów robiąc rekordową i historyczną frekwencję. Nie znam ani jednej osoby oddającej głos na opozycję i przeciwko PiS-owi, która oczekiwałby, żeby wypuszczać w więzienia przestępców. Styl polityki nie ma nic wspólnego z bezkarnością" - podkreśliła Magdalena Filiks, posłanka Koalicji Obywatelskiej.

"Jakie 'inne działania rozliczeniowe'? Jeśli ktoś złamał prawo, to staje przed sądem. Jeśli sąd wydaje w II instancji wyrok skazujący na karę więzienia, to się go wykonuje. Niezależnie, czy dotyczy to posła, radnego czy kogokolwiek innego" - stwierdził Miłosz Motyka, wiceminister klimatu i środowiska.

"Czy jeśli ta milcząca większość - chce wyjść z UE albo wypowiedzieć zimną wojnę Niemcom - powinniśmy im w tym pomóc?" - zapytał radca prawny Michał Paprocki.

"Panie Marcinie, jeszcze kilka dni się przemęczą i Andrzej Duda podpisze akt łaski, przecież dostał już dyspozycję w tej sprawie od Jarosława Kaczyńskiego. Po co wyręczać Pana Prezydenta? Jeżeli Adam Bodnar zwolniłby ich z odbywania kary, to milczącą większość osadzonych w ZK się wkurzy i zrobi bunt, bo dlaczego niby jednych przestępców się wypuszcza po dwóch tygodniach, a reszta musi odbębnić cały wyrok? Czy to sprawiedliwe?" - zapytała Anna Maria-Żukowska z Lewicy.

"Jeśli Kamiński i Wąsik zostaną ułaskawieni w imię spokoju społecznego, będzie to nie tylko zwycięstwo dzisiejszego moralnego szantażu, ale także niebezpieczny precedens uzasadniający jego stosowanie w przyszłości. Nie mamy do czynienia z ludźmi, którzy szanują pojednawcze gesty" - zauważył Ben Stanley z SWPS.

***