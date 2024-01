Andrzej Duda udzielił wywiadu "Super Expressowi". W trakcie rozmowy został zapytany o to, czym kieruje się prezydent, stosując prawo łaski. - Poza kryteriami o charakterze obiektywnym kieruję się też własnym wyczuciem sprawy. Po prostu czytam akta bardzo wnikliwie, analizuję sprawy ułaskawieniowe. Każdą badam odrębnie, nad każdą głęboko się pochylam - powiedział.

Zobacz wideo Krzysztof Kwiatkowski: Odbywanie kary nie może zaszkodzić zdrowiu Kamińskiego i Wąsika

- Przyznam teraz, że śmieję się, gdy w mediach twierdzą, że podchodzę do tego obowiązku bez jego zrozumienia, że któryś z urzędników podłożył mi do podpisania dokument o zastosowaniu prawa łaski. Tymczasem, proszę mi wierzyć, że wnikliwie analizuję każdą taką sprawę. I to nie raz. Z reguły kilka razy, nim zdecyduję się na skorzystanie - wobec tej czy innej osoby - z prawa łaski. Robię to, żeby sprawę dobrze poznać, by przemyśleć wszystkie jej aspekty. To nie jest dla mnie prosta czynność, jak może wydawać się. Dlatego znacznie rzadziej od moich poprzedników stosuję prawo łaski - podkreślił.

Andrzej Duda: Nie czuję się odpowiedzialny za chaos w wymiarze sprawiedliwości

Prezydent odniósł się też do sprawy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. - Powiem krótko: to jest starcie z pryncypium, jakim jest walka z korupcją. To jest próba zatrzymania walki z korupcją - stwierdził. Jego zdaniem sędziowie, którzy wydali wyrok w tej sprawie, są "przeciwko tak zdecydowanej walce z korupcją polskiego państwa i o takiej skali, jaka miała miejsce". - Polska była przez długie lata dotknięta plagą korupcji i dzięki tej skutecznej walce udało się ją w dużej mierze wyplenić. To wielkie osiągnięcie, także w kontekście rozwoju naszej demokracji - zaznaczył.

- W kwestii sędziów i sądów to rola prezydenta ogranicza się do ich nominacji. Ja tylko tak swoją rolę postrzegam. Nie ingeruję w działania sędziów i sądów. Ułaskawienie także nie jest ingerencją w działalność sędziów i sądów. Jest po prostu zwolnieniem od odpowiedzialności karnej. Zwolnieniem, nie uniewinnieniem - zauważył.

Andrzej Duda dopytywany był też, czy czuje się odpowiedzialny za chaos w wymiarze sprawiedliwości. - Nie czuję się odpowiedzialny za chaos, ponieważ uważam, że te zmiany, które zostały dokonane w wymiarze sprawiedliwości, były niezbędne - odparł.

Prezydent zapowiada ponowne ułaskawienie. "Ja to zrobię, mając pełną świadomość tragizmu tej sytuacji"

Zapowiedział też, że - choć uważa, iż ułaskawienie z 2015 roku wciąż jest w mocy - to jest w stanie po raz kolejny ułaskawić skazanych polityków PiS. - Dla mnie najważniejsze jest to, żeby życie i zdrowie Mariusza Kamińskiego przede wszystkim nie ucierpiało. Dzisiaj Mariusz Kamiński jest w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej, prowadzi cały czas strajk głodowy. Maciej Wąsik także prowadzi strajk głodowy. Chciałbym, żeby to zostało przerwane. Jeżeli może to zostać przerwane tylko i wyłącznie przez to, że ja ich ponownie po prostu ułaskawię, żeby po prostu ich ratować, to to zrobię - podkreślił.

- Ja to zrobię, mając pełną świadomość tragizmu tej sytuacji. Również dla urzędu prezydenta Rzeczypospolitej. Z pełną świadomością - dodał.

Przypomnijmy, politycy Prawa i Sprawiedliwości zostali w grudniu skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia za działania operacyjne w związku z tzw. aferą gruntową. Obaj kwestionowali orzeczenie, powołując się na wydane w 2015 roku prezydenckie ułaskawienie. Zostali zatrzymani we wtorek 9 stycznia podczas pobytu w Pałacu Prezydenckim i po krótkim pobycie w areszcie trafili do zakładów karnych. Od 10 stycznia prowadzą głodówkę.

Duda o propozycji Bosaka: Jestem gotów zgodzić się wstępnie na formułę

Andrzej Duda w rozmowie z "Super Expressem" zadeklarował otwarcie na rozmowy w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości. Podkreślił, że pomysł Konfederacji dotyczący resetu konstytucyjnego jest ciekawy. - Jestem gotów zgodzić się wstępnie na formułę, którą proponuje. Uważam, że ci, którzy dzisiaj decydują na scenie politycznej, ci liderzy, powinni się dobrze zastanowić nad propozycją marszałka Bosaka - powiedział prezydent. Jak dodał, dobrym pomysłem jest, by usiąść i zacząć rozmawiać o reformach. Wyjaśnił, że większość Polaków czeka na uspokojenie sytuacji w tym obszarze.

W ubiegłym tygodniu Konfederacja zaprezentowała założenia resetu konstytucyjnego. Wstępnie polegać miałby on na wprowadzeniu poprawek do Konstytucji, które pozwolą wygasić, zresetować najważniejsze instytucje - Trybunał Konstytucyjny, Krajową Radę Sądownictwa i Sąd Najwyższy. Ich składy miałyby być powołane na nowo, by nie było wątpliwości co do legalności ich wyłonienia. Celem propozycji jest doprowadzenie do zakończenia kryzysu prawnego w Polsce. Wicemarszałek Sejmu i lider Konfederacji Krzysztof Bosak wezwał wszystkie partie oraz środowiska prawnicze do pochylenia się nad propozycją.

