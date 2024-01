Gościem poniedziałkowej "Porannej rozmowy Gazeta.pl" będzie Robert Biedroń. Prowadząca program Iwona Kutyna zapyta posła m.in. o negocjacje Nowej Lewicy z Koalicją Obywatelską ws. wspólnego pójścia do wyborów samorządowych, ustawę budżetową oraz o sprawę Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Zobacz wideo Robert Biedroń w Porannej rozmowie Gazeta.pl

Przypomnijmy, że Kamiński i Wąsik zostali zatrzymani 9 stycznia i przewiezieni do zakładów karnych. W grudniu sąd skazał obu na dwa lata więzienia za przekroczenie uprawnień w związku z tak zwaną aferą gruntową. W związku z wyrokiem Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik mają wygaszone mandaty poselskie. Obaj prowadzą w więzieniach protest głodowy. Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o wszczęciu postępowania ułaskawieniowego na podstawie kodeksu postępowania karnego i zwrócił się do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara o opinię i wydanie decyzji o wypuszczeniu polityków z więzienia na czas postępowania ułaskawieniowego. Na razie minister nie podjął decyzji w tej sprawie.

Sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Duda ułaskawi, ale kiedy?

W niedzielę wieczorem doszło do zamieszania ws. ułaskawienia skazanych byłych posłów PiS przez Andrzeja Dudę. "Super Express" opublikował fragment wywiadu z prezydentem, którego publikacja została zaplanowana na poniedziałek. - Dzisiaj Mariusz Kamiński jest w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej, prowadzi cały czas strajk głodowy. Maciej Wąsik także prowadzi strajk głodowy. Chciałbym, żeby to zostało przerwane. Jeżeli może to zostać przerwane tylko i wyłącznie przez to, że ja ich ponownie po prostu ułaskawię, żeby po prostu ich ratować, to to zrobię - powiedział Andrzej Duda w rozmowie z "SE". Wypowiedź została zinterpretowana jako zapowiedź ponownego ułaskawienia Wąsika i Kamińskiego, w takim samym trybie, jak w 2015 roku.

Niedługo później Marcin Mastalerek, szef gabinetu prezydenta, stwierdził w rozmowie z Onetem, że w tej kwestii nic się nie zmieniło. - Prezydent niedawno wszczął ułaskawienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w oparciu o Kodeks postępowania karnego. Nic się w tej kwestii nie zmienia. Prezydent czeka na opinię prokuratora generalnego w sprawie ułaskawienia, bo takie są wymogi przy tej ścieżce prawnej - powiedział. Później Mastalerek zamieścił wpis na portalu X, który udostępniła następnie Kancelaria Prezydenta. "Toczy się postępowanie ułaskawieniowe. Prezydent Andrzej Duda podejmie decyzję niezwłocznie po otrzymaniu opinii prokuratora generalnego. Pan Adam Bodnar zwlekając i nie wypuszczając Posłów z więzienia naraża ich życie i zdrowie" - napisał.