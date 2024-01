Burza po słowach Dudy i Mastalerka. "No to się porobiło", "znowu zmienił zdanie?"

"Nie wiem, czy powinienem mieć współczucie dla współpracowników Prezydenta Dudy, co to w mediach opowiadali, że się nie da. Że prawo nie pozwala. Jednak po ludzku mi ich szkoda. Mieć takiego szefa, co pracowników do wiatru wystawia" - napisał na X Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości.

Duda o Kamińskim i Wąsiku: Ja ich ponownie po prostu ułaskawię. Mastalerek: Nic się nie zmienia

To komentarz do opublikowanego przez "Super Express" fragmentu wywiadu, w którym Andrzej Duda odnosi się do ułaskawienia Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. - Dzisiaj Mariusz Kamiński jest w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej, prowadzi cały czas strajk głodowy. Maciej Wąsik także prowadzi strajk głodowy. Chciałbym, żeby to zostało przerwane. Jeżeli może to zostać przerwane tylko i wyłącznie przez to, że ja ich ponownie po prostu ułaskawię, żeby po prostu ich ratować, to to zrobię - mówi cytowany przez dziennik prezydent.

Do sprawy niedługo po publikacji materiału odniósł się szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek. Jak stwierdził w rozmowie z Onetem, w tej sprawie nic się nie zmienia. Na X Mastalerek napisał: "Toczy się postępowanie ułaskawieniowe. Prezydent Andrzej Duda podejmie decyzję niezwłocznie po otrzymaniu opinii prokuratora generalnego. Pan Adam Bodnar zwlekając i nie wypuszczając Posłów z więzienia naraża ich życie i zdrowie".

Zamieszanie wokół słów Andrzeja Dudy o ułaskawieniu. "No to się porobiło"

Zamieszanie jest szeroko komentowane przez polityków i dziennikarzy. "Czyli, że znowu zmienił zdanie?" - pyta w kolejnym wpisie Myrcha.

"Prezes JK oczekuje od PAD ułaskawienia Wąsika i Kamińskiego. Prezydent na to reaguje pozytywnie. Mastalerek zaprzecza. No to się porobiło" - napisał poseł KO Bogdan Zdrojewski. Polityk nawiązał do wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, która padła w piątek przed Zakładem Karnym w Przytułach Starych, gdzie przebywa Wąsik. - Mam nadzieję, że prezydent się zdecyduje i w końcu [ich - red.] uwolni. Z tą metodą, którą zastosował, to jeszcze rok może potrwać - stwierdził.

"Panie ministrze, kto w takim razie autoryzował wywiad PAD dla 'SE' i dlaczego znalazła się w nim taka wypowiedź, jaka się znalazła? Przecież ona w jasny sposób sugeruje podjęcie przez prezydenta działań z artykułu o prawie łaski, a nie z artykułu o procedurze ułaskawieniowej" - zauważył w komentarzu pod wpisem Mastalerka Łukasz Rogojsz, dziennikarz Interii.

"Czytam po dementi ministra Mastalerka jeszcze raz słowa prezydenta. I już nic nie rozumiem" - napisała Martyna Jaszczołt z TVN24.

"Wywiad się pewnie sam autoryzował"

"Wywiad się pewnie sam autoryzował... Przypomnijcie jaki jest budżet Kancelarii Prezydenta?" - czytamy we wpisie Szymona Jadczaka z wp.pl.

"Dobrze, że w Polsce mamy takiego odważnego wiceprezydenta..." - napisał Bartosz Wieliński z "Gazety Wyborczej".

"A po tej całej szopce i tak pewnie ich jutro rano ułaskawi" - komentuje publicysta Ben Stanley.

"Mam nadzieję, że prezydent chociaż sam siebie rozumie. Skoro cała reszta źle rozumie, co prezydent chciał dać do zrozumienia" - pisze Radomir Wit z TVN24.

"Staram się czytać rolę p.PAD z szacunkiem i otwartością. Niemniej, chaos wizerunkowo-komunikacyjny w tej sprawie wprawia - chyba każdego - w duże zakłopotanie. Nie bardzo wiadomo, jak te zwroty akcji i narracji komentować. Gdybym coś miał radzić, to chyba zmianę doradców" - ocenia Sławomir Sowiński, politolog z UKSW. "Dzisiejszy wieczór, z całą ostrością, stawia kłopotliwe pytanie: do kogo właściwie w Pałacu Prezydenckim należy ostatnie słowo?" - dodał w kolejnym wpisie.

"Tę sprawę trzeba jednak rozstrzygnąć. Myślę, że głos powinna teraz zabrać pani Grażyna Ignaczak-Bandych" - ironizuje Błażej Makarewicz z Radia Zet.

"DZIŚ dementują JUTRZEJSZE słowa PAD w SE. Dynamika polskiej polityki zakrzywia czasoprzestrzeń" - zauważa ekonomista i analityk gospodarczy Rafał Mundry.

Kiedy stanowisko Bodnara ws. zawieszenia kary? "Kwestia kilku dni"

Po osadzeniu Wąsika i Kamińskiego w zakładach karnych 9 stycznia prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o wszczęciu postępowania ułaskawieniowego na podstawie Kodeksu postępowania karnego i zwrócił się do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara o opinię i wydanie decyzji o wypuszczeniu polityków z więzienia na czas postępowania ułaskawieniowego. Na razie minister nie podjął decyzji w tej sprawie. Obaj uwięzieni politycy twierdzą, że są niewinni i zostali ułaskawieni przez prezydenta w 2015 roku. Identyczne stanowisko zajmuje Andrzej Duda. Wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek powiedział w niedzielę w TVN24, że Bodnar zapoznaje się z aktami Wąsika i Kamińskiego. Pytany o to, kiedy należy spodziewać się stanowiska prokuratora generalnego ws. zawieszenia wykonywania kary, stwierdził, że to "kwestia kilku dni".