Zamieszanie w sprawie ułaskawienia. Mastalerek: Nic się w tej kwestii nie zmienia

- Dzisiaj Mariusz Kamiński jest w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej, prowadzi cały czas strajk głodowy. Maciej Wąsik także prowadzi strajk głodowy. Chciałbym, żeby to zostało przerwane. Jeżeli może to zostać przerwane tylko i wyłącznie przez to, że ja ich ponownie po prostu ułaskawię, żeby po prostu ich ratować, to to zrobię - to cytat z Andrzeja Dudy, który pojawił się w tekście "Super Expressu". Artykuł jest zapowiedzią wywiadu z prezydentem, który ma się ukazać w poniedziałkowym wydaniu. Wypowiedź została zinterpretowana jako zapowiedź ponownego ułaskawienia Wąsika i Kamińskiego, w takim samym trybie, jak w 2015 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak wygląda gospodarka leśna na terenie Pogórza? "Ta puszcza umiera po cichu"

Marcin Mastalerek: Prezydent podejmie decyzję po otrzymaniu opinii prokuratora generalnego

Tymczasem Marcin Mastalerek, szef gabinetu prezydenta, stwierdził w rozmowie z Onetem, że w tej kwestii nic się nie zmieniło. - Prezydent niedawno wszczął ułaskawienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w oparciu o Kodeks postępowania karnego. Nic się w tej kwestii nie zmienia. Prezydent czeka na opinię prokuratora generalnego w sprawie ułaskawienia, bo takie są wymogi przy tej ścieżce prawnej - powiedział. Później Mastalerek zamieścił wpis na portalu X, który udostępniła następnie Kancelaria Prezydenta. "Toczy się postępowanie ułaskawieniowe. Prezydent Andrzej Duda podejmie decyzję niezwłocznie po otrzymaniu opinii prokuratora generalnego. Pan Adam Bodnar zwlekając i nie wypuszczając Posłów z więzienia naraża ich życie i zdrowie" - napisał.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik w więzieniu

Kamiński i Wąsik zostali zatrzymani 9 stycznia i przewiezieni do zakładów karnych. W grudniu sąd skazał obu na dwa lata więzienia za przekroczenie uprawnień w związku z tak zwaną aferą gruntową. W związku z wyrokiem Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik mają wygaszone mandaty poselskie. Obaj prowadzą w więzieniach protest głodowy.

Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o wszczęciu postępowania ułaskawieniowego na podstawie Kodeksu postępowania karnego i zwrócił się do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara o opinię i wydanie decyzji o wypuszczeniu polityków z więzienia na czas postępowania ułaskawieniowego. Na razie minister nie podjął decyzji w tej sprawie. Obaj uwięzieni politycy twierdzą, że są niewinni i zostali ułaskawieni przez prezydenta w 2015 roku. Identyczne stanowisko zajmuje Andrzej Duda.