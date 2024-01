Beata Szydło z nową fuchą. "Jestem pewien, że nie trzeba uzasadniać tej decyzji"

Beata Szydło, która jest nie tylko polityczką PiS, lecz także etnografką, została przewodniczącą Honorowej Rady Programowej. Jej zastępcami zostali były marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz Julian Kowalczyk, prezes Zarządu Głównego Związku Podhalan.

"Jestem pewien, że nie trzeba uzasadniać tej decyzji"

Działalność Instytutu Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich w Ludźmierzu ma być ukierunkowana na pracę z żywą kulturą regionalną, w tym: współpracę z instytucjami i organizacjami w zakresie dokumentowania i opracowywania najistotniejszych elementów i zjawisk w zakresie kultury i sztuki ludowej.

- Rada Programowa jako organ niezależny będzie tak naprawdę sama kształtować kierunki swojej działalności. Na przewodniczącą Honorowej Rady Programowej powołałem panią premier Beatę Szydło, jej zastępcy to marszałek Marek Kuchciński aktywnie działający na Podkarpaciu oraz Julian Kowalczyk wiceprezes Zarządu Głównego Związku Podhalan. Jestem pewien, że nie trzeba uzasadniać tej decyzji i równocześnie liczę, że takie kierownictwo Rady zapewni najwyższą jakość powołanego przez nas Instytutu, ale i spowoduje, że na bazie tego co tutaj powstało i zakresu działania placówki staniemy się częścią większych prac w całej Polsce - powiedział Witold Kozłowski, marszałek Małopolski.

- Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich to wyjątkowe miejsce łączące tradycje i kulturę z nowoczesnością, które nie tylko będzie się zajmować dokumentowaniem przeszłości, ale i swoim działaniem kształtować naszą współczesność. Tożsamość narodowa, nasza historia i kultura to w obecnych czasach wartości nadrzędne. Cieszę się, że Instytut będzie działać w ścisłej współpracy ze Związkiem Podhalan, co gwarantuje nam znakomite efekty pracy placówki - dodał.

