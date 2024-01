Szymczyk pisze list do Bodnara i wychwala Kamińskiego. "Bardzo proszę pana ministra"

List Jarosława Szymczyka do Adama Bodnara został opublikowany przez Komitet Obrony Więźniów Politycznych. "Pozwalam sobie skierować te słowa do Pana Ministra mając w pamięci współpracę pomiędzy urzędami Rzecznika Praw Obywatelskich i Komendanta Głównego Policji, które mieliśmy zaszczyt pełnić w minionych latach. Piszę do Pana z nadzieją na Pana refleksję, zwłaszcza w kontekście słów, które w tamtych latach tak często słyszałem z Pana ust i czytałem w kierowanej do mnie korespondencji. Słów wyrażających zawsze wielką troskę o drugiego człowieka" - podkreślił były komendant główny policji.

"Dziś to ja piszę do pana w trosce o człowieka, który znajduje się jak wynika z doniesień medialnych w bardzo trudnej sytuacji, stanowiącej dla niego bardzo realne zagrożenie zdrowia a nawet życia. Piszę do Pana w trosce o człowieka z którym miałem wielki zaszczyt współpracować przez ostatnie blisko pięć lat - Pana Mariusza Kamińskiego, byłego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Koordynatora Służb Specjalnych" - kontynuował.

Jarosław Szymczyk wychwala Mariusza Kamińskiego. "Mógłbym mnożyć bez końca przykłady"

Dalej były szef KGP wychwalał Mariusza Kamińskiego. "Przez ostatnie pięć lat miałem możliwość współpracy z Panem Ministrem Kamińskim. Współpracy i obserwowania człowieka, który z ogromnym zaangażowaniem, poświęceniem i oddaniem służył Polsce i Polakom, który wziął na swoje barki zarządzanie sprawami Polski w bardzo trudnych latach naznaczonych pandemią, atakiem na polską granicę przez sterowany z Moskwy białoruski reżim czy udzielenie pomocy milionom uciekających przed agresją wojsk rosyjskich obywatelom Ukrainy" - stwierdził. Jak dodał, "ogrom tych zadań był wielkim wyzwaniem, a mimo to Pan Minister Mariusz Kamiński nigdy nie zapomniał o formacjach mundurowych, które nadzorował, i na których opiera się główny ciężar realizacji zadań ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa naszym obywatelom".

"To dzięki jego wielkiemu zaangażowaniu Policja, na której czele miałem zaszczyt stać przez ostatnie 7 lat objęta została kolejnym programem modernizacji co pozwoliło budować jej profesjonalizm poprzez zakupy najnowszego wyposażenia, budowę i remonty policyjnych obiektów ale przede wszystkim inwestować w ludzi, którzy w Policji służą i pracują. Pan Minister nie zapomniał nigdy o tych, którzy narażając własne życie ratowali życie innych" - napisał. "Mógłbym mnożyć bez końca przykłady ogromnego wsparcia, jakiego udzielał pan minister funkcjonariuszom i w wymiarze ogólnym, ale również indywidualnym, wspierając tych z moich ludzi, którzy znaleźli się w ciężkich życiowo sytuacjach. Wszystkie te działania z całą pewnością miały wpływ na rekordowo wysokie poczucie bezpieczeństwa wśród naszych rodaków" - podkreślił Jarosław Szymczyk i zakończył swój list:

Bardzo proszę pana ministra jedynie o to, aby mając na względzie niekwestionowaną wzorową służbę na rzecz Polski pana ministra Mariusza Kamińskiego, patrząc przez pryzmat decyzji o ułaskawieniu go przez pana prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, ale przede wszystkim przez pryzmat jego zdrowia, zechciał pan ponownie rozważyć możliwość zwolnienia pana ministra Kamińskiego z odbywania kary w zakładzie karnym do czasu ostatecznych rozstrzygnięć w tej sprawie.

