Krzyż zniknie z Sejmu? Hołownia podjął decyzję. Poruszył kwestię rozliczania księży

Szymon Hołownia 21 stycznia był pierwszym gościem podcastu "Rachunek sumienia" prowadzonego w Onet Audio, serwisach Onet oraz Newsweek. W rozmowie z Tomaszem Sekielskim i Magdaleną Rigamonti wypowiedział się na temat wiszącego w sali plenarnej krzyża.

Podczas rozmowy marszałek Sejmu został zapytany, czy zdecyduje się ściągnąć krzyż, który zawieszono w sali plenarnej. - Nie będę go ściągał i nie będę inicjował żadnych kroków ku temu. Jeżeli komuś ten krzyż przeszkadza, to bardzo bym prosił, żeby przyszedł do mnie - powiedział Hołownia.

- Mówię otwarcie. Ja bym tego krzyża tam nie wieszał. Natomiast czym innym jest nie powiesić krzyż, a czym innym jest go ściągać, gdy już został powieszony i dla wielu znaków jest tam ważnym znakiem. Nie uważam, żebyśmy mieli teraz potrzebę tego rodzaju demonstracji - powiedział marszałek.

Lider Polski 2050 powiedział również, że nie zdejmie krzyża, który znajduje się w jego gabinecie, ale może to zrobić na prośbę swoich gości na czas trwania ich wizyty. Jak podkreślił, teraz najważniejsze jest rozliczenie Kościoła. - Mniej demonstracji potrzebujemy, a więcej realnej, organicznej pracy. Bo my się zakrzyczymy na śmierć, a robota dalej będzie niezrobiona. Weźmy się za pieniądze Kościoła, weźmy się jak najszybciej za kwestię rozliczenia pedofilii, weźmy się za kwestię lekcji religii - stwierdził marszałek Sejmu.

Kiedy krzyż pojawił się na sali plenarnej? Wcześniej był na grobie ks. Popiełuszki

Politycy Akcji Wyborczej Solidarność Piotr Krutul i Tomasz Wójcik w nocy z 19 na 20 października 1997 r. powiesili krzyż w sali plenarnej Sejmu - mieli to zrobić przy użyciu fotela marszałka. Zanim krzyż zawisł w sali plenarnej, był umieszczony na grobie ks. Jerzego Popiełuszki. - Jak można składać ślubowanie poselskie, wypowiadając słowa: "Tak mi dopomóż Bóg", gdy nie ma tego znaku, który we wszystkich miejscach publicznych jest obecny i towarzyszy nam od ponad tysiąca lat - mówił wówczas przewodniczący AWS Marian Krzaklewski, cytowany przez Onet.