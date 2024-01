Andrzej Duda o środkach z KPO dla Polski i zmianach w sądach. Podał "warunek brzegowy"

Prezydent przypomniał słowa byłego premiera Leszka Millera. Obecny europoseł powiedział, że "najważniejszym kamieniem milowym w uzyskaniu pieniędzy z KPO jest zmiana władzy w Polsce". Andrzej Duda zaznaczył, że "o to chodzi Komisji Europejskiej". Prezydent dodał, że rządzące tam środowiska liberalno-lewicowe to "koledzy partyjni premiera Donalda Tuska"

REKLAMA

Zobacz wideo Szymon Malinowski: Znakomita część ocieplenia globalnego to ostatnie 40 lat

Andrzej Duda: Nie pozwolę na żadną weryfikację sędziów

Polityk podkreślił też, że zamrożone środki z Krajowego Planu Odbudowy bardzo by się w Polsce przydały. Powiedział, że jest otwarty na negocjacje w celu spełnienia warunków ich odblokowania. Prezydent jednocześnie zaznaczył, że nie pozwoli na "weryfikację sędziów" z okresu jego prezydentury. - Jestem otwarty na negocjacje ws. zmian w wymiarze sprawiedliwości, ale jest warunek brzegowy. Nie pozwolę na żadną weryfikację sędziów powołanych w okresie 8,5 roku mojej prezydentury - zapowiedział Andrzej Duda.

- Jest grupa polityków prawników, a właściwie sędziów-polityków i prawników-polityków, która chciałaby zwykłej zwierzęcej zemsty politycznej na tych ludziach, nigdy nie pozwolę, ci ludzie mają pełny, absolutnie, status sędziowski i tak ma pozostać - stwierdził i dodał, że sądy powinni być niezależne i niezawisłe. - Jeśli chodzi o inne aspekty zmian w wymiarze sprawiedliwości, to jestem otwarty. Będę rozmawiał, co powiedziałem i podczas spotkania z komisarz Verą Jurovą, i podczas spotkania z premierem Tuskiem. Co do KPO, to nie mam wątpliwości, o co chodziło z blokowaniem pieniędzy z KPO. To było czysto politycznym działaniem. To była próba wymuszenia zmiany władz w Polsce i obecne wydarzenia to potwierdzają - zaznaczył prezydent.

Minister Bodnar chce zmian w KRS

Przypomnijmy, że głównym zarzutem Brukseli (której stanowisko podziela rząd premiera Donalda Tuska) jest to, że Sejm wybiera sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Ten organ jest ważnym ogniwem w procesie powoływania sędziów.

Niedawno założenia do projektu ustawy o KRS przedstawił minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Resort chce, by sędziowscy członkowie Rady nie byli już wybierani przez Sejm. 15 sędziów (z 25 członków Rady) wybiorą w wyborach bezpośrednich i tajnych sędziowie w kraju. Jednak prawo do zgłaszania kandydatów nie będzie przysługiwać osobom powołanym na stanowisko sędziowskie z udziałem KRS, której skład ukształtowano po zmianach z grudnia 2017 roku. Ci sędziowie nie będą mogli również kandydować do nowego składu Rady.

***