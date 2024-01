Były szef CBA o Kamińskim i Wąsiku. "Szkoda, że tak późno spotkało ich prawo i sprawiedliwość"

W "Faktach po Faktach" Paweł Wojtunik skomentował sprawę aresztowania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. - Szkoda, że tak późno, po kilkunastu latach, sprawców ówczesnych nadużyć władzy w aferze gruntowej spotkało prawo i sprawiedliwość - stwierdził były szef CBA. - Mówię, że tak późno, ponieważ chyba wszyscy zapomnieliśmy, o co chodziło w ówczesnych nadużyciach władzy przy sfingowaniu afery gruntowej. Ja jestem jedną z licznych osób, która zna całość materiałów. Te materiały, po pewnej obstrukcji ze strony mojego poprzednika, osobiście przekazywałem w prokuraturze. Byłem świadkiem w tej sprawie i uważam te wyroki za sprawiedliwe, adekwatne - podkreślił.

Wojtunik zauważył, że choć wyroki, które usłyszeli Kamiński i Wąsik, mogą wydawać się surowe, "to pewnie świadczą o skali nadużyć i też o pewnym braku refleksji". - Wydaje się, że to jest właściwy czas, żeby te osoby zostały ukarane - zaznaczył.

"Afera gruntowa to nie jest incydent, który się wydarzył w życiu tych panów"

Były szef CBA na antenie TVN24 mówił też o samej tzw. aferze gruntowej, w której dwaj politycy zostali skazani. - Polegała na nielegalnych działaniach, organizowaniu tych działań, na nielegalnym wytwarzaniu dokumentów legalizacyjnych, na bezpodstawnym inicjowaniu czynności operacyjnych, bardzo ofensywnych, takich jak kontrola operacyjna czy działania pod przykryciem. I za to te osoby zostały skazane - wyjaśnił.

- Afera gruntowa to nie jest incydent, który się wydarzył w życiu tych panów. (...) My mówimy o osobach, które były ignorantami, indolentami, nieprzygotowanymi, bez wykształcenia i doświadczenia w kwestii wykonywania jakichkolwiek czynności operacyjno-rozpoznawczych - stwierdził. - I to nie jedyna sprawa. Prawie że identyczne są nieprawidłowości w sprawach tak zwanej willi w Kazimierzu i polowania na byłego prezydenta i jego małżonkę [Aleksandra i Jolantę Kwaśniewskich - red.] czy sprawa prowokacji przy prywatyzacji Wydawnictw Naukowo-Technicznych, nazywana ogólnie, kolokwialnie sprawą pani [Weroniki - red.] Marczuk - dodał.

Wojtunik: To nie jest pierwszy problem prawny, jaki może spotkać Kamińskiego i Wąsika

Gość "Faktów po Faktach" odniósł się też do słów Tomasza Kaczmarka, które obciążają Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jak podkreślił, "rewelacje agenta Tomka powinny i dają pełną podstawę stanowić grunt do podjęcia" postępowania przez prokuraturę.

- Natomiast moim zdaniem to nie jest pierwszy problem prawny, jaki może spotkać te osoby w najbliższej przyszłości, już nie wspominając o innych historiach związanych z Pegasusem i szerszym kontekście naruszania prawa - zauważył Paweł Wojtunik w TVN24.

Przypomnijmy, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali w grudniu skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia za działania operacyjne w związku z tzw. aferą gruntową. Politycy kwestionowali jednak orzeczenie, powołując się na wydane w 2015 roku prezydenckie ułaskawienie. Zostali zatrzymani podczas pobytu w Pałacu Prezydenckim. Obecnie przebywają w dwóch różnych jednostkach: Kamiński w Areszcie Śledczym w Radomiu, a Wąsik w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych. Andrzej Duda poinformował już, że wszczyna procedurę ułaskawieniową wobec obu polityków i zaapelował do prokuratora generalnego Adama Bodnara o jak najszybsze zwolnienie ich z zakładów karnych.

