Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji, zrelacjonował na swoim kanale na YouTubie ostatnie dni pracy w Sejmie. W nagraniu polityk nawiązał między innymi do prób zakłócenia obrad przez Prawo i Sprawiedliwość. Parlamentarzyści partii Jarosława Kaczyńskiego krzyczeli między innymi "uwolnić posłów", odśpiewali hymn państwowy, oraz wstawali i klaskali. Jak wynika z relacji Sławomira Mentzena, nazbyt emocjonalnie zareagował Piotr Kaleta.

Sławomir Mentzen "grilluje" Piotra Kaletę. "Nie reprezentuje sobą absolutnie nic ciekawego"

Lider Konfederacji relacjonował, że poseł Kaleta krzyczał w jego kierunku i nakazywał mu wstać. - Nagle słyszę z tyłu taki krzyk: "Mentzen! Wstawaj! Dziad!"... I tu jakiś ciąg przekleństw - wspomina Mentzen. Poseł Konfederacji odwrócił się wówczas do polityka PiS i popukał się w czoło, co zostało uwiecznione na nagraniu. - Zareagowałem w ten sposób, bo już miałem dosyć Piotra Kalety. Piotr Kaleta jest posłem PiS-u, o którym prawdopodobnie nigdy nie słyszeliście, ponieważ nie reprezentuje sobą absolutnie nic ciekawego - dodaje Sławomir Mentzen.

- Jedyna rzecz, którą się ten poseł zajmuje, to darcie się przez całe posiedzenie Sejmu. W zasadzie bez przerwy. Co by się nie działo, ten facet się drze. Jak głosujemy przypadkiem tak, jak Platforma Obywatelska, to wtedy Kaleta się drze, jacy to jesteśmy zdrajcy polscy, agenci rosyjscy, koalicjanci Tuska. Jeżeli akurat głosujemy tak jak PiS, to Kaleta się drze: "Wreszcie zrozumieliście, z kim tutaj należy głosować". Każde nasze posunięcie Kaleta komentuje - opowiada lider Konfederacji.

Piotr Kaleta? "Ten facet zachowuje się jak taki troll z Twittera"

- Ten facet autentycznie zachowuje się jak taki troll z Twittera. Na Twitterze są takie osoby, które zawsze piszą w komentarzach jakąś kompletną głupotę, na ogół niezwiązaną z tematem, używając do tego wulgarnego słownictwa. Poseł Piotr Kaleta jest jedyną osobą, jaką kojarzę, która zachowuje się w życiu realnym zupełnie jak na Twitterze - twierdzi Sławomir Mentzen.

- Osobiście przekonany jestem że gdybyśmy mieli zrobić taki ranking, to Piotr Kaleta byłby najgłupszym posłem w całym Sejmie - stwierdził Mentzen. - Nie ma żadnych wątpliwości, że gdyby uszeregować wszystkich posłów w Sejmie co do inteligencji, to będzie jakiś taki, od którego głupszych już nie ma. Moja opinia jest taka, że ten "laur" przypada Piotrowi Kalecie - dodał.