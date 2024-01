Agent Tomek ujawnił, jak wyglądała praca w CBA. "Zgnilizna PiS jest przeogromna" [KOMENTARZE]

Były agent Centralnego Biura Antykorupcyjnego Tomasz Kaczmarek w programie "Superwizjer" na antenie TVN24 wyznał, że szefowie służby byli wynagradzani za swoją pracę wizytami w Wiedniu i tamtejszych domach publicznych. Wszystko miało być finansowane z pieniędzy podatników.

"Agent Tomek" ujawnił, jak wyglądała praca w CBA z Kamińskim i Wąsikiem. "Zrobił się lekki burdel, prawda?"

"W związku z ujawnieniem przez byłego agenta CBA informacji o sprzeniewierzaniu pieniędzy publicznych przez kierownictwo tej służby na opłacanie prostytutek dla funkcjonariuszy CBA w przyszłym tygodniu Zespół ds. rozliczenia PiS złoży w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury" - zapowiedział Roman Giertych.

Polityk wyjaśnił również, że "zawiadomienie Zespołu ds. Rozliczenia PiS odnośnie wczorajszych rewelacji byłego agenta CBA i byłego posła PiS będzie dotyczyć popełnienia przestępstwa z art. 231 par.2 kk, czyli przekroczenia uprawnień przez kierownictwo CBA w celu osiągnięcia przez inne osoby korzyści osobistych" - napisał w serwisie X. "Jeżeli denuncjacje Tomasza Kaczmarka się potwierdzą, to moim zdaniem wszyscy sprawcy winni zostać niezwłocznie aresztowani. Aresztowaniu nie stoi na przeszkodzie ewentualne odbywanie przez sprawców kary pozbawienia wolności" - przekazał Giertych.

Doradca prezydenta Stanisław Żaryn także skomentował wystąpienie "agenta Tomka". "Kolejne 'rewelacje' Tomasza Kaczmarka wywołują medialną burzę. Dziś wierutne bzdury z rynsztoka. Od jakiegoś czasu były agent CBA atakuje M. Kamińskiego i M. Wąsika. Tym głośniej i mocniej, im więcej zarzutów mu stawia prokuratura" - napisał w serwisie X.

Do wywiadu odniósł się także Tomasz Trela z Lewicy. "Z pieniędzy operacyjnych płaciłem za alkohol, noclegi i domy publiczne. Kamiński i Wąsik mieli tego świadomość, ale rozliczyli te wydatki. To agent Tomek, a takich agentów pewnie będą setki. Do Kamińskiego i Wąsika dołączą inni. Zgnilizna PiS jest przeogromna" - przekazał polityk.

Europoseł Łukasz Kohut stwierdził, że "krótko przetrwały dwa 'kryształy uczciwości', które wykruszył wczoraj swoją spowiedzią agent Tomek. Jak samopoczucie u 'Solidarnych z Kamińskim i Wąsikiem'? Zrobił się lekki burdel, prawda?".

"Wiedeńskie prostytutki w nagrodę za obrzucanie ludzi błotem. Polski podatnik płacił za prostytutki. Mówi agent Tomek" - napisała w serwisie X Dorota Brejza, żona posła Krzysztofa Brejzy, który miał być inwigilowany za pomocą systemu Pegasus.

"Agent Tomek" pogrąża Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika

W rozmowie z TVN24 Tomasz Kaczmarek opowiedział m.in., na co były przeznaczane publiczne pieniądze podczas działań CBA. - Przy nieudanych akcjach zostały wyrzucone w błoto. Fundusz operacyjny, z którego korzystało CBA również był wykorzystany w sposób przestępczy - powiedział Kaczmarek. Wspomniał również o wyjeździe do Wiednia.

- Na polecenie Kamińskiego i Wąsika, pojechałem do Wiednia samochodem służbowym wraz z dwoma dyrektorami zarządu operacyjno-śledczego, panem Grzegorzem P. i Krzysztofem B., którzy również są skazani w aferze gruntowej. Cel wizyty był pozorny, abyśmy odnaleźli fabrykę produkującą maszyny do gier losowych. To był tylko pretekst do tego, aby ci panowie zostali wynagrodzeni za swoje wierne działanie w postaci spędzania dwóch dni w domu publicznym w Wiedniu - mówił Kaczmarek.