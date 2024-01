Roman Giertych zawiadomi prokuraturę. Mówi o "niezwłocznych aresztowaniach"

Poseł Roman Giertych został niedawno szefem zespołu do spraw rozliczania Prawa i Sprawiedliwości. Jak informował dziennikarz Gazeta.pl Jacek Gądek, grupa ta działa w ramach klubu Koalicji Obywatelskiej oraz może odpowiadać między innymi za koordynację działań komisji śledczych, które sprawdzą nieprawidłowości z czasów byłego rządu.

Roman Giertych złoży zawiadomienie do prokuratury. Chodzi o informacje ujawnione przez agenta Tomka

W niedzielę (21 stycznia) Roman Giertych zapowiedział, że jego zespół zajmie się między innymi sprawą Centralnego Biura Antykorupcyjnego ujawnioną przez byłego agenta służb. "W związku z ujawnieniem przez byłego agenta CBA informacji o sprzeniewierzaniu pieniędzy publicznych przez kierownictwo tej służby na opłacanie prostytutek dla funkcjonariuszy CBA w przyszłym tygodniu Zespół ds. rozliczenia PiS złoży w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury" - poinformował polityk na platformie X.

"Zawiadomienie Zespołu ds. Rozliczenia PiS odnośnie wczorajszych rewelacji byłego agenta CBA i byłego posła PiS będzie dotyczyć popełnienia przestępstwa z art. 231 par. 2 Kodeksu karnego, czyli przekroczenia uprawnień przez kierownictwo CBA w celu osiągnięcia przez inne osoby korzyści osobistych" - przekazał poseł w późniejszym wpisie. "Jeżeli denuncjacje Tomasza Kaczmarka się potwierdzą, to moim zdaniem wszyscy sprawcy winni zostać niezwłocznie aresztowani. Aresztowaniu nie stoi na przeszkodzie ewentualne odbywanie przez sprawców kary pozbawienia wolności" - dodał.

Poseł Giertych odnosił się do informacji przekazanych przez Tomasza Kaczmarka na antenie TVN24. Podczas rozmowy w programie były agent CBA poinformował, że fundusze służb finansowanych z publicznych pieniędzy miały być przeznaczane między innymi na wizyty w domach publicznych.

- Na polecenie Kamińskiego i Wąsika pojechałem do Wiednia samochodem służbowym wraz z dwoma dyrektorami zarządu operacyjno-śledczego, panem Grzegorzem P. i Krzysztofem B., którzy również są skazani w aferze gruntowej. Cel wizyty był pozorny, abyśmy odnaleźli fabrykę produkującą maszyny do gier losowych. To był tylko pretekst do tego, aby ci panowie zostali wynagrodzeni za swoje wierne działanie w postaci spędzania dwóch dni w domu publicznym w Wiedniu - relacjonował agent Tomek.

Poseł Giertych zapowiedział zadania swojego zespołu podczas czwartkowej (18 stycznia) konferencji prasowej. - Dopilnujemy, aby ta odpowiedzialność była wyegzekwowana przez Rzeczpospolitą. Nie będzie tak, że ktokolwiek będzie się śmiał, pokazywał wulgarne gesty, jak to widzieliśmy na sali sejmowej. Wszyscy winni zostaną ukarani. A wszystkie pieniądze, które uda się odzyskać, zostaną wydane na dobre cele - zapowiadał.

Zgodnie z zapowiedziami posła Giertycha, do priorytetów jego zespołu ma należeć między innymi sprawa funkcjonowania mediów publicznych za czasów rządów PiS. Sam polityk określa, że działała w nich "zorganizowana grupa przestępcza". Pośród innych spraw, którymi zajmie się zespół, mają znaleźć się między innymi: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundusz Sprawiedliwości, afera respiratorowa oraz prześladowanie sędziów i prokuratorów.