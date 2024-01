Agent Tomek: Wąsik i Kamiński wiedzieli, co wydarzyło się w Wiedniu. "Pieniądze na uciechy cielesne"

- Na polecenie Kamińskiego i Wąsika pojechałem do Wiednia samochodem służbowym wraz z dwoma dyrektorami zarządu operacyjno-śledczego - opowiadał w rozmowie z TVN24 Tomasz Kaczmarek. - To był tylko pretekst do tego, aby ci panowie zostali wynagrodzeni za swoje wierne działanie w postaci spędzania dwóch dni w domu publicznym w Wiedniu - dodał. "Agent Tomek" wyznał też, iż Maciej Wąsik kazał mu "nie podskakiwać".

