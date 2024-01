Nietypowa aukcja Szymona Hołowni na WOŚP. "Podpiszę na waszych oczach"

- Właśnie o to chodzi, żeby władza nie była odgrodzona od obywateli, tak jak było przez 6 lat, gdy w tym miejscu, które widzicie, stały non stop barierki - mówi na opublikowanym w sobocie nagraniu Szymon Hołownia.

Szymon Hołownia przekazał na WOŚP barierkę spod Sejmu

Dalej marszałek Sejmu wyjaśnia, że jedną z barierek, które otaczały wcześniej gmach przy Wiejskiej, zachował. - Mam nadzieję, że posłuży wam dobrze. Na przykład właśnie do otwierania się na innych - mówi. - Ta barierka jest do wylicytowania na mojej aukcji na tegoroczną WOŚP wraz z - uwaga - obiadem ze skromnym marszałkiem rotacyjnym - dodaje Hołownia, po czym dla "uwiarygodnienia" podpisuje barierkę.

Barierki przed Sejmem zostały postawione 16 grudnia 2016 roku podczas posiedzenia, z którego wyłączono 200 posłów i posłanek opozycji. Zgodnie z zapowiedzią Szymona Hołowni po pierwszych obradach Sejmu nowej kadencji barierki zostały usunięte. Wróciły na moment w styczniu - po zaleceniach policji dotyczących bezpieczeństwa Hołownia pozwolił na ich ponowne rozstawienie przed Sejmem w związku z manifestacją PiS. Barierki zostały zabrane następnego dnia rano.

32. finał WOŚP. Co politycy oddają na aukcje?

28 stycznia 2024 roku odbędzie się 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zorganizowany pod hasłem "Płuca po pandemii". Zebrane w ramach akcji pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla 15 oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i 49 oddziałów pulmonologicznych dla dorosłych. W planach fundacji jest zakup między innymi urządzeń służących do diagnostyki obrazowej, rezonansów magnetycznych, aparatów ultrasonograficznych oraz polisomnografów. Do akcji włączają się politycy. Wcześniej Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Andrzej Duda przekazał na aukcję zestaw filiżanek do espresso. W ramach 32. Finału WOŚP zlicytowana zostanie także złota wieczorowa suknia podarowana przez Agatę Kornhauser-Dudę. Donald Tusk natomiast przeznaczył na aukcję automatyczny pozłacany ołówek generała Władysława Sikorskiego, premiera i ministra spraw wojskowych II Rzeczypospolitej. Tusk dołączył również książkę "Upadek Cesarstwa Rzymskiego" ze swoim autografem.