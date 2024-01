Kaczyński niezadowolony z Dudy. Niechcący zdradził, co myśli. Wszystko się nagrało

W piątek Jarosław Kaczyński zjawił się w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych, gdzie bezskutecznie próbował odwiedzić skazanego Macieja Wąsika. - Ministra Wąsika chciałem przede wszystkim zobaczyć i go zapytać, jak się czuje, no i pozdrowić jako kolegę, ale przede wszystkim prosiła mnie o tę wizytę pani Wąsikowa - przyznał prezes PiS.

- Ona (Roma Wasik - red.) jest bardzo zaniepokojona, nie była już długo, limit pobytów dwa razy w miesiącu już się wyczerpał. (...) Jej zdenerwowanie jest dla mnie zupełnie uzasadnione - podkreślił polityk i dodał, że wizytę uniemożliwiły mu przepisy. - No ale nie dałem rady tutaj nic zrobić, no bo przepisy są jednoznaczne, no a innych metod tutaj użyć nie można - zaznaczył.

Kaczyński: Mam nadzieję, że prezydent się zdecyduje i w końcu ich uwolni

Kiedy Jarosław Kaczyński wsiadał do samochodu, kamery uchwyciły to, co mówił do jednego z posłów Prawa i Sprawiedliwości. Jak się okazuje, prezes PiS ma żal do Andrzeja Dudy i nie podobają mu się działania głowy państwa w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

- Mam nadzieję, że prezydent się zdecyduje i w końcu [ich - red.] uwolni. Z tą metodą, którą zastosował, to jeszcze rok może potrwać - powiedział polityk, wymownie machając ręką. Przypomnijmy, Andrzej Duda wszczął procedurę ułaskawieniową wobec obu polityków i zaapelował do prokuratora generalnego Adama Bodnara o jak najszybsze zwolnienie ich z zakładów karnych. Nie ułaskawił jednak Kamińskiego i Wąsika, bo - jak twierdzi - ułaskawienie z 2015 roku jest w mocy.

Byli posłowie PiS prowadzą strajk głodowy w więzieniach

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali zatrzymani 9 stycznia 2024 roku. Obaj politycy zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu na dwa lata więzienia za przekroczenie uprawnień w związku z tak zwaną aferą gruntową. Umieszczono ich w zakładach karnych, gdzie od kilkunastu dni prowadzą strajk głodowy. W rozmowie z mediami obrońca Mariusza Kamińskiego przyznał, że Sąd Okręgowy w Radomiu wydał w sprawie polityka "bezpodstawną, blankietową decyzję" o przymusowym dokarmianiu. - Mogę potwierdzić, że mój klient przyjmuje płyny i kontynuuje głodówkę. Nie istnieją parametry, które pozwalałyby na łamanie jego praw poprzez tę decyzję o przymusowym dokarmianiu - stwierdził mecenas.

