Andrzej Duda bohaterem wideo z Davos. "Prezydent z radości aż podskoczył"

W piątek w szwajcarskim Davos zakończyło się 54. Światowe Forum Ekonomiczne. Od poniedziałku blisko trzy tysiące osób - światowych przywódców, przedstawicieli instytucji finansowych, prywatnego biznesu i organizacji pozarządowych - dyskutowało nad aktualnymi wyzwaniami globalnej polityki i gospodarki. Głównymi politycznymi tematami były wojna na Ukrainie oraz konflikt Izraela z Hamasem. Szeroko debatowano również o kryzysie klimatycznym i wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

REKLAMA

Zobacz wideo Wszystkie żarty i żarciki prezydenta Dudy

Do Davos przyjechali między innymi prezydenci Ukrainy, Francji, Izraela, Argentyny, a także premierzy Chin, Kataru i szefowie dyplomacji USA, Wielkiej Brytanii czy Arabii Saudyjskiej. Polskę reprezentowali szef MSZ Radosław Sikorski i prezydent Andrzej Duda. To właśnie nasz prezydent stał się bohaterem jednego z nagrań.

Duda bohaterem wideo z Davos. "Prezydent z radości aż podskoczył"

Krótkie wideo udostępnił w sieci dziennikarz Patryk Miś. Można na nim usłyszeć, jak jedna z wypowiadających się kobiet, przyznała, że również ma na nazwisko "Duda". Kiedy Andrzej Duda to usłyszał, bardzo się ucieszył, roześmiał i pomachał.

"Pan prezydent z radości aż podskoczył" - podkreślił Patryk Miś. "Wyobrażacie sobie, ile radości by miał, gdyby ona zamiast Jolanta miała na imię Angelina? To by dopiero śmiechom nie było końca" - stwierdził.

***