Poseł PiS pouczał dziennikarkę, bo "z nim tak nie będzie". "Chciałam po prostu zadać pytanie"

Poseł PiS Paweł Jabłoński wdał się w dyskusję z dziennikarką TVN24 Agatą Adamek, gdy dziennikarka próbowała przeprowadzić z nim wywiad 19 stycznia. Polityk próbował pouczać dziennikarkę, jak powinna pracować.

REKLAMA

Zobacz wideo Studio Biznes odc. 179

Paweł Jabłoński próbował pouczać dziennikarkę. "Ze mną tak nie będzie"

Były wiceminister spraw zagranicznych podczas przerwy w trakcie posiedzenia komisji dw. wyborów kopertowych nie chciał rozmawiać z dziennikarką TVN24, gdy ta zapytała go o premie, które w ubiegłym roku otrzymał komendant główny policji. Wcześniej poseł odpowiadał na pytania dziennikarzy, jednak po tym, jak podeszła do niego dziennikarka TVN24, stwierdził, że musi już iść.

- Staliśmy tu wszyscy razem, ja udzielam tych odpowiedzi, ale to nie jest tak, że jest kolejka chętnych - stwierdził Jabłoński. Gdy dziennikarka przekonywała go, że tak właśnie jest, polityk stwierdził, że z nim "tak nie będzie", a ona "musi się przygotować do kolejnego posiedzenia". - Ja wykonuję swoją pracę, więc chciałam pana zapytać, jak pan się odnosi do nagród dla komendanta głównego policji w 2023 roku - kontynuowała Agata Adamek. - Pani redaktor, jeszcze raz tłumaczę, stałem tu od 15 minut. Można było podejść i zadać mi pytanie - odparł poirytowany polityk. - Panie ministrze, 20 lat tu pracuję i nie trzeba mi tłumaczyć, jak mam pracować. Chciałam panu po prostu zadać pytanie - odpowiedziała mu dziennikarka.

Polityk stwierdził, że nie ma czasu na udzielenie odpowiedzi. - Szkoda, że nie podeszła pani wcześniej. W tej chwili, pani redaktor, nie mam dla pani czasu, dlatego że mamy przerwę, krótką, w posiedzeniu komisji - opowiedział Jabłoński. Zapewnił jednak, że odpowie na pytania po zakończeniu posiedzenia. - Woli pan opowiadać mi o przerwie przez trzy minuty, zamiast odpowiedzieć na moje pytanie - zakończyła dyskusję Adamek.

Nie słyszeli pytań dziennikarki? "Zadaje pani tendencyjne pytania"

Posłowie PiS często ignorowali pytania zadawane przez dziennikarzy TVN24. Przypomnijmy, 26 października Agata Adamek próbowała rozmawiać w Sejmie z Jarosławem Sellinem, Piotrem Glińskim czy Maciejem Wąsikiem. W związku z tym, że w budynku było głośno, politycy utrzymywali, że nie słyszą pytań dziennikarki. - Czy będzie większość w Sejmie dla PiS? - pytała Adamek. Ówczesny minister kultury Piotr Gliński zarzucił jej wówczas zadawanie "tendencyjnych pytań".

- Przyzwyczaili się wyraźnie do tego, że siedzieli przez ileś lat w zamkniętych gabinetach, dziennikarze nie mieli w ogóle do nich dostępu, a jeśli jacyś pracownicy mediów z nimi rozmawiali, to tylko zadawali pytania, dlaczego są tacy wspaniali i dlaczego są tacy świetni - komentowała sprawę dziennikarka, cytowana przez Wirtualną Polskę. - Chwilę musi zająć panom ministrom, by wrócili do rzeczywistości, wrócili na ziemię - dodała.