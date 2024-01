Ile kosztowała ochrona Antoniego Macierewicza? MON ujawnia liczby

W połowie grudnia zlikwidowana została podkomisja smoleńska Antoniego Macierewicza. W piątek szef MON przekazał, że powstał specjalny zespół, który zbada jej działalność. - Powołujemy zespół, który wyjaśni, czym zajmowała się podkomisja smoleńska pod kierownictwem Antoniego Macierewicza. Dokumenty zostały zabezpieczone. Chcemy mieć pewność, po co to zostało zrobione, chcemy pokazać, ile podatnik zapłacił za funkcjonowanie tej komisji - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Tomczyk zdradził, ile kosztowała ochrona Macierewicza

Na ten temat mówił również Cezary Tomczyk na antenie TVN24. - Ta parakomisja, nie bójmy się używać tego sformułowania, nawet wtedy, kiedy teoretycznie zakończyła pracę, generowała koszty dla Skarbu Państwa. To jest rzeczywiście niesamowite - podkreślił wiceszef MON. Jak dodał, "jeżeli komisja kończy pracę, składa raport, to powinna się rozwiązać". - Tutaj to nie nastąpiło i stąd kolejne trzy miliony złotych [kosztów - red.]. Zresztą uważam, że te wyliczenia są tylko częściowe, ciągle częściowe. (...) Odkrywamy karty po kolei, też dlatego, że ciągle spływają do nas nowe dokumenty - przekazał i podkreślił, że szczegóły sprawy są "zatrważające".

- Są ekspertyzy, które pan Macierewicz i ta podkomisja zamawiała wszędzie na świecie. Zresztą do dzisiaj część kosztów nie została rozliczona, a część raportów do Polski nie spłynęła, bo wtedy, kiedy panu Antoniemu niekoniecznie pasowało to, co przychodzi z zagranicy, jeżeli chodzi o wnioski, to przestawał kontynuować pracę w tym kierunku - zaznaczył.

Cezary Tomczyk zdradził również, ile kosztowała ochrona byłego szefa MON. - W ciągu tych lat, czyli między rokiem 2018 a 2023, koszt, jeżeli chodzi o ochronę, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tej ochrony, to jest milion złotych. Samo paliwo kosztowało 230 tys. złotych - powiedział. Jak dodał, kiedy polityk PiS był ministrem, podczas targów obronnych w Kielcach jednocześnie "chroniło go 100 żołnierzy". - 100 żołnierzy zabezpieczało teren, ale tylko w związku z wizytą Antoniego Macierewicza i byli oddelegowani do tego, żeby dbać o jego konkretne bezpieczeństwo - poinformował.

