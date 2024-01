Skandaliczne okrzyki pod aresztem w Radomiu. Zaczęła żona Kamińskiego

W piątek wieczorem przed Aresztem Śledczym w Radomiu odbyła się kolejna demonstracja w obronie osadzonego Mariusza Kamińskiego. Wzięła w niej udział m.in. żona polityka PiS. - Jeśli państwo by pozwolili, jeśli moglibyśmy, ja państwa serdecznie witam. Jestem naprawdę bardzo, bardzo wzruszona. Wiem, że mój mąż także bardzo pozdrawia państwa i dziękuję za tą obecność - powiedziała, cytowana przez "Fakt", Barbara Kamińska.

- Wierzymy w to, że czasami z pewnych złych rzeczy... wyjdzie coś dobrego. I wierzymy, że nasza polska rodzina to właśnie uczyni, bo musimy działać razem, musimy być razem, bo nie możemy zrobić tego osobno - stwierdziła. - Im więcej nas będzie, tym zrobimy to szybciej i skuteczniej. Ale jeśli państwo pozwolą, chciałabym naszym starym zwyczajem powitać męża - dodała i zaczęła skandować: "cześć i chwała bohaterom!". Wtórowali jej inni demonstrujący. Warto podkreślić, że tego typu okrzyki wznosi się na cześć osób, które oddały swoje życie za ojczyznę.

Manifestacja przed aresztem w Radomiu. "Niewiarygodne. Skandal. Tak, to jest skandal i hańba"

Dalej Barbara Kamińska podkreślała, że 19 stycznia to "szczególny dzień", ponieważ są to imieniny Mariusza. - Z reguły obchodzimy je w domu, ale dzisiaj przyszło mi pod tym więzieniem. Za murami, w którejś z cel, znajduje się tu mój mąż. I to jest po prostu niewiarygodne. Niewiarygodne. Skandal. Tak, to jest skandal i hańba - zaznaczyła. "Hańba!" - skandowali zgromadzeni, a następnie - na prośbę żony osadzonego polityka PiS - zaśpiewali mu "Sto lat".

Kamińska powiedziała też, że rozmawiała z mężem. - Bardzo był szczęśliwy, że tę piosenkę ["Chłopcy silni jak stal" - red.] zaśpiewaliśmy mu tu wszyscy, ale prosił, by dzisiaj, w dniu jego imienin, tę piosenkę zadedykować żołnierzowi Armii Krajowej, jego wujowi, który poległ na Dworcu Gdańskim, walcząc o wolną Polskę z Niemcami, Kleofasowi Kamińskiemu, więc dedykujemy tę piosenkę zgodnie z wolą mojego męża, mojego bohaterskiemu wujkowi. Proszę państwa, jeśli państwo pozwolicie, cześć jego pamięci! - podkreśliła.

Przypomnijmy, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali aresztowani w związku z prawomocnym wyrokiem sądu. Byli posłowie PiS zostali skazani w tzw. aferze gruntowej.

