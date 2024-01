Bodnar wręczył unijnemu komisarzowi zdjęcie. To przytyk w stronę prezentu Ziobry?

W listopadzie 2021 roku unijny komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders był w Warszawie, gdzie spotkał się m.in. z ówczesnym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą. Prezes Suwerennej Polski chwalił się wówczas prezentem, który wręczył komisarzowi - zdjęcia zniszczonej Warszawy tuż po II wojnie światowej. "Te fotografie mają wyraz symboliczny. Pokazują, że Polacy są i będą wrażliwi na zasadę równego traktowania państw, również w UE" - pisał wówczas Ziobro na platformie X.

Komisarz Reyders, wbrew temu co mógłby sugerować prezent, nie jest Niemcem, a Belgiem. Belgia została zaatakowana przez nazistowskie Niemcy w maju 1940 roku.

Minister Adam Bodnar - choć nie pisze o swoich intencjach - prawdopodobnie swoim prezentem nawiązał do prezentu Ziobry. Wręczył bowiem zdjęcie Warszawy współczesnej, w miejscu, gdzie jest ona stereotypowo najbardziej nowoczesna i usiana wieżowcami - przy Rondzie Daszyńskiego. Na zdjęciu widać m.in. potężny Warsaw Spire, Warsaw Unit jeszcze w budowie i Skyliner.

Przecinająca dzisiejsze rondo Daszyńskiego przedwojenna ulica Towarowa była po wschodniej stronie gęsto zabudowana kamienicami, a po zachodniej, zwanej "Syberią", znajdowały się bocznice kolejowe i magazyny. Zbombardowana już w pierwszych dniach września 1939 roku, po powstaniu niemal całkowicie zniszczona.

Reynders: Nowy rząd jest zdeterminowany, aby przywrócić rządy prawa

Didier Reynders spotkał się w stolicy z posłami i senatorami, a także szefami MSZ i Ministerstwa Sprawiedliwości. Z polskimi władzami rozmawiał o tym, jakie zmiany w prawie powinny zostać wprowadzone, by przywrócić praworządność, odblokować środki unijne i by zakończył się proces związany z artykułem siódmym.

- Widzimy, że nowy rząd jest zdeterminowany, aby przywrócić rządy prawa w Polsce - powiedział w Warszawie unijny komisarz ds. sprawiedliwości. Didier Reynders powiedział, że cieszy go kierunek, jaki obrały polskie władze. - Jestem przekonany, że Polska może w pełni odbudować swoją pozycję jako państwo przestrzegające zasad rządów prawa i wspierać Unię Europejską jako jeden z jej największych krajów członkowskich, przy wsparciu wszystkich przedstawicieli polskich władz - podkreślił komisarz.

Didier Reynders odpowiedział też na pytanie, czy wypłacanie środków unijnych zostanie wstrzymane, jeśli prezydent zawetuje reformy przygotowane przez rząd. - To, czego teraz oczekujemy, to by wznowiony został ten proces, by kolejne projekty ustaw trafiały do parlamentu. Mamy nadzieję, że będziemy mieli tu wsparcie ze strony wszystkich przedstawicieli władz, również ze strony prezydenta, by odbudować w Polsce praworządność. Jeśli tak się nie stanie - zobaczymy - odpowiedział Reynders.

- Chcemy zamknąć temat nieprzestrzegania praworządności w Polsce - zadeklarował tymczasem po spotkaniu z Didierem Reyndersem minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Polityk dodał, że Polska w tej sprawie przygotuje "mapę drogową". - To, co jest dla mnie najważniejsze, dlatego też się tak cieszę z tej wizyty, to ciągłe zapewnienie, że pozostajemy w dialogu z Komisją Europejską, wypełniamy kolejne kroki prowadzące do tego, by zrealizować kamienie milowe, że ta praca ma tak intensywny charakter - powiedział Bodnar.

Minister sprawiedliwości dodał, że chce, by możliwie szybko Polska mogła już zajmować się innymi sprawami niż naruszenia praworządności. - Będziemy się zajmowali przede wszystkim takimi bieżącymi sytuacjami życia codziennego i nie będziemy mówili o przywracaniu praworządności, tylko w pewnym momencie po prostu ta praworządność nastąpi. Jednym z elementów tego przywracania będzie także m.in. rozdzielenie urzędów Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, to jest także jedna z tych rzeczy, która jest dla nas bardzo istotna - podkreślił polski polityk.