Nowa partia Janusza Korwin-Mikkego to Konfederacja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Niepodległość, w skrócie KORWiN. Były poseł KORWiN-em kierował już wcześniej - tak za jego rządów nazywała się Nowa Nadzieja, której dziś przewodzi Sławomir Mentzen.

O nazwie partii Korwin-Mikke poinformował na początku tego miesiąca. W piątek przekazał więcej szczegółów i poinformował o zamiarze startu w wyborach samorządowych. Zaprezentował też stronę internetową swojego ugrupowania. Znajduje się tam wyrażony w 22 punktach program na wybory do Parlamentu Europejskiego.

W trzech pierwszych punktach rozwijany jest postulat wyjścia Polski z Unii Europejskiej. "PolExit - jeśli nie uda się zablokować stworzenia z UE państwa unitarnego, odbierania krajom autonomii i przekazywania Unii dalszych kompetencji państw członkowskich. Dość totalitaryzmu!" - czytamy w jednym z punktów. KORWiN zapowiada też między innymi "obronę tradycyjnych kar - w szczególności odrzucenie przymusu zniesienia kary śmierci dla morderców" oraz "obronę dzieci przed próbami wychowywania ich przez Unię w obcej nam kulturze".

Korwin-Mikke zawalczy o stolicę. "Chyba, że znajdziemy kogoś zdatniejszego"

Na stronie nie ma logotypu partii, ale dzięki opublikowanemu komunikatowi oprawę graficzną można sobie wyobrazić. "Mamy teraz dwa logony: Koronę (do stosowania u góry) i KORWiN z Królem szachowym do stosowania u dołu. Oraz flagi, pieczątkę - czyli wszystko, co trzeba" - czytamy. W tym samym komunikacie Korwin-Mikke informuje, że prawdopodobnie wystartuje w wyborach na prezydenta Warszawy. "Na prezydenta Warszawy pewno będę musiał wystartować sam, bo kol. Michalkiewicz nie może - chyba, że znajdziemy kogoś zdatniejszego" - pisze. Chodzi o Stanisława Michalkiewicza, prawicowego publicystę, współzałożyciela - między innymi razem z Korwin-Mikkem - Unii Polityki Realnej. Dalej w komunikacie czytamy: "Ogłaszam kolejny zaciąg - na wybory samorządowe".

Strona dostarcza też informacji na temat struktur terenowych. Obowiązki prezesów regionów powierzono: Piotrowi Klonowskiemu (Mazowsze), Weronice Czerniawskiej (Podlasie), Elżbiecie Nowakowskiej (Małopolska), Grzegorzowi Prondzińskiemu (Pomorze) i Robertowi Jarosławowi Iwaszkiewiczowi (Dolny Śląsk), Jakub Mierzejewski (Śląsk i Zagłębie). Sekretarzem krajowym jest Roland Czerniawski.

Janusz Korwin-Mikke w ostatnich wyborach startował z podwarszawskiego okręgu. Uzyskał 9939 głosów i nie dostał się do Sejmu. Polityk został oskarżony w swojej partii o sabotowanie kampanii wyborczej. Po wyborach został wyrzucony z Rady Liderów Konfederacji i zawieszony w prawach członka ugrupowania.