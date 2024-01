Zgodnie z zapowiedziami Jarosław Kaczyński pojawił się w piątek (19 stycznia) w zakładzie karnym w Przytułach Starych (woj. mazowieckie). W tym miejscu swoją karę odbywa skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione w tak zwanej aferze gruntowej były poseł PiS Maciej Wąsik. Prezesowi partii nie pozwolono jednak na widzenie z osadzonym.

Jarosław Kaczyński chciał odwiedzić Macieja Wąsika. Uniemożliwiły mu to przepisy

- Ministra Wąsika chciałem przede wszystkim zobaczyć i go zapytać, jak się czuje, no i pozdrowić jako kolegę, ale przede wszystkim prosiła mnie o tę wizytę pani Wąsikowa, małżonka - powiedział prezes w rozmowie z mediami. Jarosław Kaczyński wiedział wcześniej, że limit odwiedzin osadzonego w zakładzie karnym Wąsika został wyczerpany, o czym również poinformował dziennikarzy. Mimo to pojawił się w Przytułach Stałych. - Ona (Roma Wasik -red.) jest bardzo zaniepokojona, nie była już długo, limit pobytów dwa razy w miesiącu już się wyczerpał. (...) Jej zdenerwowanie jest dla mnie zupełnie uzasadnione - dodał rozżalony prezes. - No ale nie dałem rady tutaj nic zrobić, no bo przepisy są jednoznaczne, no a innych metod tutaj użyć nie można - tłumaczył Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS skomentował również wypowiedź ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Wcześniej szef resortu zapytany, czy podjął decyzję o przerwaniu kary skazanych i czy poinformował o niej prezydenta, odpowiedział tylko, że "trwa analiza", a ostateczne decyzje mogą zapaść w ciągu najbliższych dni. - Ja sądzę, że to jest wynik złośliwości, no ta ekipa jest złośliwa, ma bardzo wiele złej woli. Poza tym to są po prostu mówiąc najkrócej źli ludzie, no tak to można określić. Mamy dzisiaj władzy złych, pełnych złej woli i złych emocji ludzi i taka władza na pewno nam straszliwie, mówię jako Polsce, straszliwie zaszkodzi - stwierdził Kaczyński.

Byli posłowie PiS od 11 dni prowadzą strajk głodowy

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali zatrzymani 9 stycznia 2024 roku. Obaj politycy zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu na dwa lata więzienia za przekroczenie uprawnień w związku z tak zwaną aferą gruntową. Skazanych umieszczono w zakładach karnych, gdzie od kilku dni prowadzą strajk głodowy. W rozmowie z mediami obrońca Mariusza Kamińskiego przyznał, że Sąd Okręgowy w Radomiu wydał w sprawie polityka "bezpodstawną, blankietową decyzję" o przymusowym dokarmianiu. - Mogę potwierdzić, że mój klient przyjmuje płyny i kontynuuje głodówkę. Nie istnieją parametry, które pozwalałyby na łamanie jego praw poprzez tę decyzję o przymusowym dokarmianiu - stwierdził mecenas. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Nowe informacje o stanie zdrowia Kamińskiego i Wąsika. "Coraz gorszy".